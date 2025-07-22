تحت شعار "إيد واحدة ضد السعار".. تدشين المبادرة الوطنية بالإسماعيلية (فيديو وصور)

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، تدشين مبادرة فعاليات مبادرة “إيد واحدة ضد السعار”، والتى دشنتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون والشراكة مع إحدى الشركات الرائدة في مجال الأدوية البيطرية.





الحفاظ على التوازن البيئي والصحي

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تأكيدًا على التزام الدولة المصرية، بكافة أجهزتها ومؤسساتها، بالعمل الجاد والمستمر لحماية صحة المواطن المصري، والحفاظ على التوازن البيئي والصحي في جميع ربوع الوطن.

تدشين المبادرة، فيتو

تدشين المبادرة، فيتو

جانب من تدشين المبادرة، فيتو

وأكد محافظ الإسماعيلية أن مصر قطعت خلال السنوات الأخيرة خطوات ملموسة في مجال مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، من خلال حملات تطعيم، وجهود التوعية، والتوسع في بروتوكولات التعاون مع الشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

الحد من انتشار مرض السعار

وثمَّن محافظ الإسماعيلية هذا التعاون البنَّاء، الذي يجمع بين الخبرة العلمية والعملية، والدعم اللوجستي والإداري؛ من أجل الوصول إلى نتائج فعالة ومستدامة للحد من انتشار مرض السعار، خاصة في المناطق الريفية والمناطق ذات الكثافة الحيوانية.

جانب من تدشين المبادرة، فيتو

جانب من تدشين المبادرة، فيتو

جانب من تدشين المبادرة، فيتو

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية بالمبادرة، وسط حضور إعلامي كبير.

ويعتبر مرض السعار مرضًا فيروسيًّا من أصلٍ حيواني يهاجم الجهاز العصبي المركزي ويصبح مرضًا قاتلًا بمجرد ظهور الأعراض السريرية، وينتقل بشكل رئيسي عبر التعرض للعض من قبل الكلاب المصابة، وعلى الرغم من إمكانية الوقاية منه، لا يزال هذا المرض يُزهق العديد من الأرواح حول العالم، حيث يتسبب بوفاة نحو ٥٩ ألف شخص سنويًّا.

خطوة هامة للتصدي لمخاطر مرض السعار

قام بتوقيع الاتفاقية الدكتور حامد موسى الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور محمود المهدي، رئيس قسم صحة الحيوان في شمال شرق غرب أفريقيا بشركة "بوهرنجر إنجلهايم"، حيث تمثل هذه الاتفاقية خطوة هامة للتصدي للتهديدات المستمرة التي تواجه المجتمع المصري بسبب مرض السعار.

جانب من تدشين المبادرة، فيتو

جانب من تدشين المبادرة، فيتو

جانب من تدشين المبادرة، فيتو

وفي هذا السياق، قال الدكتور حامد موسى الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية: “إن مرض السعار يعد أحد أكثر الأمراض خطورة، ولكن يمكن الوقاية منه بشكل كامل”.

وأشار إلى أن الجهود المبذولة لتحقيق القضاء على السعار تتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاعات المختلفة، لذلك تقوم الهيئة ببحث التعاون والدعم لتطوير استراتيجية مكافحة مرض السعار تماشيًا مع الاستراتيجية العالمية التس تهدف للقضاء على المرض فى العالم بحلول عام ٢٠٣٠، كما تلتزم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتعزيز صحة وعافية الحيوانات في مصر، ونحرص على حماية صحة الإنسان من الأمراض التي تنتقل عن طريق الحيوان.

وأضاف "الأقنص" أن رفع الوعي العام للتصدي لداء السعار يعتبر أمرًا هامًا، حيث نسعى كهيئة إلى توعية أفراد المجتمع بسبل انتقال مرض السعار والمخاطر الكبيرة التي يتسبب بها، مع تركيز خاص على حماية شبابنا وأطفالنا الذين يعتبرون أكثر عرضة للإصابات، إذ غالبًا ما يقتربون من الكلاب الضالة أثناء اللعب، وبالتوازي مع ذلك، نلتزم بتعزيز الرعاية المسؤولة للحيوانات الأليفة من خلال التأكيد على أهمية تطعيم الكلاب لحماية مربّيها والمجتمع ككل".

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى كلٌّ من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وشركة "بوهرنجر إنجلهايم" دورًا رئيسيًّا ضمن مبادرة "إيد واحدة ضد السعار"، التي أطلقتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وسيتعاون الجانبان في تنظيم حملات تطعيم شاملة ضد مرض السعار تستهدف الكلاب الضالّة في مصر على أن تنطلق الحملة من محافظة الإسماعيلية.

السعار يتسبب في موت آلاف الأشخاص سنويًّا

من جانبه قال محمود المهدي، رئيس قسم صحة الحيوان في شمال شرق غرب أفريقيا في شركة "بوهرنجر إنجلهايم": على الرغم من إمكانية الوقاية من مرض السعار باستخدام اللقاحات، لا يزال يمثل تهديدًا عالميًا ويتسبب بموت آلاف الأشخاص سنويًّا، لا سيما بين الأطفال، وباعتبارنا روادًا في الوقاية من مرض السعار، نمتلك الخبرات والأدوات اللازمة لدعم جهود الحد من هذا المرض ووقاية المجتمعات من هذا المرض المنتقل من الكلاب، ولا شك أن شراكاتنا الاستراتيجية مع جهات القطاع العام تمكننا من تعزيز بصمتنا الإيجابية في هذا الصدد. لذلك نتطلع للتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتصدي للتهديدات التي يتسبب بها مرض السعار في مصر وحماية الشارع المصرى من هذا المرض الخطير، بما يسهم في تعزيز صحة وأمان البيئة لينعم بها الإنسان والحيوان على حد سواء.

وإضافة إلى إجراء حملات التطعيم ضد مرض السعار، تنص الاتفاقية على رفع وزيادة الوعي حول المرض، ومخاطره، وأهمية الوقاية منه، وسيتم تحقيق أهدافها هذه عبر وسائل متعددة تشمل الفعاليات الاجتماعية المحلية والبرامج التثقيفية ضمن المؤسسات الأكاديمية.

وتندرج هذه الشراكة في إطار حملة "Stop Rabies" العالمية لشركة "بوهرنجر إنجلهايم"، والتي تهدف للحد من إصابات الكلب المنتقلة من الكلاب عبر تبني نهج شامل يركز على التطعيم والتعليم والمراقبة. ومع التزام بتوفير ٥٠٠ مليون جرعة من لقاح مرض السعار وتثقيف ١٥ مليون طفل بحلول عام ٢٠٣٨، تحرص الشركة على تعزيز تعاونها مع الجهات الحكومية المعنية، والمنظمات غير الحكومية، والأطباء البيطريين، والمجتمعات للتصدي لتحديات هذا المرض واجتثاثه من جذوره. وتأتي شراكتها مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية في مصر لتجسد خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف العالمي، حيث تبدأ الحملة من محافظة الإسماعيلية وتسعى لوضع بصمة إيجابية اجتماعية طويلة الأجل.

وقد وقَّعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية مذكرة تفاهم مع شركة "بوهرنجر إنجلهايم"، الشركة الرائدة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، لتعزيز جهود التصدي لمرض السعار الذي ينتقل عن طريق الكلاب، وتجسد هذه الخطوة أول شراكة من نوعها بين القطاعين العام والخاص.

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