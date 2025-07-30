الإسماعيلية تدعو 20 سفارة أجنبية وشركات عالمية لحضور مهرجان المانجو في نسخته الثالثة

أكدت الدكتورة مروة كامل، مدير إدارة العلاقات الخارجية بمحافظة الإسماعيلية، أن المحافظة وجهت الدعوة إلى أكثر من 20 سفارة لحضور مهرجان الإسماعيلية للمانجو، في نسخته الثالثة، والمزمع عقده مطلع شهر أغسطس.

15 سفارة أكدت حضورها حتى الآن

وأشارت "مروة كامل" إلى أن هناك 15 سفارة أجنبية أكدت حضورها لفاعليات المهرجان، فيما تنتظر المحافظة تأكيد باقى السفارات للحضور.

توجيه الدعوة لعدد من الشركات الأجنبية

وأوضحت "كامل" أن المحافظة قامت بتوجيه الدعوة أيضا لعدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجالات عدة، منها المجالات الزراعية والسياحية، وذلك في محاولة لاستغلال منصة المهرجان في أن يكون بوقا دوليا يتم من خلاله فتح قنوات للاقتصاد المصرى بالخارج فيما يخص الصناعات القائمة على محصول المانجو.



تفاصيل النسخة الثالثة لمهرجان المانجو بالإسماعيلية

ومن جانبه، كشف اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عن كافة التفاصيل المتعلقة بعدد النسخة الثالثة لمهرجان المانجو والتي شملت الإعلان عن برنامج المهرجان ومراسم حفل الافتتاح وكافة الفعاليات التي تقام على هامش النسخة الثالثة للمهرجان.

وأكد أشرف سليمان مدير عام إدارة السياحة في محافظة الإسماعيلية، أن برنامج المهرجان هذا العام يشمل تنظيم العشرات من الفعاليات والتي تبدأ بديفيليه حفل الافتتاح والذى يقام بشارع محمد على بوسط مدينة الإسماعيلية، ويشمل عروضا فنية متنوعة منها العروض الخاصة بالفلكلور والتراث الشعبي الإسماعيلي والسمسمية.

وأضاف أن فعاليات المهرجان ستنطلق فور إعطاء اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية إشارة البدء.

كما تشمل فعاليات مهرجان المانجو سوق المانجو العام من 12 ظهرًا لـ 11 مساءً بحديقة نمرة 6، بوجود أجود أنواع المانجو الطازج، وعروض موسيقية حيّة من 7 لـ 11 مساءً.

كما تتضمن الفعاليات عقد بازار كبار الزوار – VIP Mango Bazaar من 7 مساءً حتى منتصف الليل بالقرية الأولمبية، ويشمل تذوق مانجو نادرة، والتعرف على الأنواع المميزة.

ووجه محافظة الإسماعيلية الدعوة لمواطني المحافظة وعشاق المانجو الإسماعيلاوي لحضور فعاليات المهرجان.

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