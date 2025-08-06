محافظ الإسماعيلية: إحياء وادي التكنولوجيا خطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة في سيناء

قال اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، خلال كلمته بمراسم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مصنعي "Ferro Genesis" و"Willow Ferro" الهنديين للسبائك المعدنية، بمنطقة وادي التكنولوجيا التابعة لاقتصادية قناة السويس، إننا بصدد رؤية طال انتظارها، ونشهد الثمار الأولى لجهودنا الجماعية وخطوة هامة نحو التنمية المستدامة في سيناء، أرض الفيروز".

نقطة البداية لعصر جديد

وأضاف أن هذه المشروعات هي نقطة البداية لعصر جديد في المنطقة الصناعية شرق الإسماعيلية، المعروفة باسم "وادي التكنولوجيا" لسنوات عديدة، انتظرنا تنمية هذه المنطقة الهامة، ومن خلال الجهود الترويجية الدؤوبة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أصبحت رؤيتها حقيقة الآن".

اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

خطوة هامة وملموسة

وقال إن هذا اليوم يمثل خطوة هامة وملموسة ضمن مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيدًا على التزام الدولة بتنمية سيناء، هذه الأرض المباركة التي تحمل في طياتها الكثير من الخير والفرص".

تطوير وادى التكنولوجيا

واضاف: نطور "وادي التكنولوجيا" ليكون الخلفية الصناعية لمدينة الإسماعيلية الجديدة، فإننا لا نبني مجرد مصانع، بل نبني مجتمعًا تنمويًّا متكاملًا، هذا المجتمع مدعوم ببنية تحتية متطورة، بما في ذلك كوبري الفردان الجديد، ومحطات السكك الحديدية المطورة، وأنفاق ٣٠ يونيو، بالإضافة إلى المرافق الأساسية مثل محطات توليد الطاقة ومرافق معالجة المياه.



اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

وتبلغ الاستثمارات الإجمالية للمرحلة الأولى من كل مشروع ٤٠ مليون دولار، فيما يأتي هذا الحدث بالتزامن مع الذكرى العاشرة للقرار الجمهوري بإنشاء اقتصادية قناة السويس في ٢٠١٥.

وجاء ذلك بحضور سوريش ريدي، السفير الهندي بالقاهرة، شينماي كومار، رئيس شركة "فيرو جينيسيس"، جاسجيت سينج، رئيس شركة "ويلو فيرو"، وعدد من القيادات التنفيذية للهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومحافظة الإسماعيلية.

جانب من مراسم وضع حجر الأساس، فيتو

جانب من مراسم وضع حجر الأساس، فيتو

جانب من مراسم وضع حجر الأساس، فيتو

جديرًا بالذكر، المشروع الأول هو إنشاء مصنع Ferro Genesis الهندي على مرحلتين، بالإضافة لمرحلة ثالثة من المنتظر الاتفاق بشأنها؛ وذلك لإنتاج السيليكو منجنيز والفيرو سيليكون من الكوارتز وخام المنجنيز، وهما من العناصر الأساسية في إنتاج الصلب عالي الجودة، تبلغ استثمارات المرحلة الأولى للمشروع ١٥ ملايين دولار أي ما يعادل ٧٥٠ مليون جنيه، وعلى مساحة ٣٥ ألف م٢ ويوفر ١٥٠ فرصة عمل مباشرة.

أما المشروع الثاني فيتمثل في إنشاء مصنع "ويلو فيرو Willow Ferro" الهندي للصناعات المعدنية على مرحلتين، تقع المرحلة الأولى على مساحة ٤٠ ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ ٢٥ مليون دولار، ويتيح المشروع ١٢٠ فرصة عمل مباشرة، فيما تقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع ٣٦ ألف طن سنويًّا من منتجات السيليكون منجنيز، على أن يبدأ المصنع في فترات التشغيل الأولية بإنتاج الفيرو سيليكون، والفيرو كروم.

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