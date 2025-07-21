من بينهم سيدة في حالة حرجة، إصابة 3 أشخاص بحادث تصادم بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص، من بينهم سيدة في حالة حرجة، في حادث انقلاب سيارة وقع بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، أمام كوبرى النجع بمنطقة البغادة.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، اخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة وقع بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، أمام كوبرى النجع بمنطقة البغادة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

الدفع بسيارات الإسعاف

كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى القصاصين.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين إن المصابين هم كل من أسماء السيد ابو القاسم 29 سنه مصاب باشتباه كسر بالفخذ الايمن - اشتباه كسر بالعمود الفقري - اشتباه نزيف داخلي بالمخ - كدمات وسحجات، و محمد احمد السيد ابو القاسم 21 سنه اشتباه كسر بمفصل الفخذ الايمن - كدمات وسحجات، و صباح السيد ابو القاسم 45 سنة مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الاصابات بالحوادث.

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لان ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

وأوضح أنه في حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

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