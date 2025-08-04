حصاد الأهلي في جميع ودياته استعدادا لانطلاق الدوري الممتاز

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، مبارياته الودية مساء أمس استعدادا لانطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز.

وخاض الأهلي 5 مواجهات ودية، بواقع وديتين خلال معسكره الإعدادي بمدينة طبرقة التونسية، و3 مباريات ودية داخل مصر، ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد.

نتائج الأهلي في المباريات الودية

وحقق المارد الأحمر نتائج إيجابية خلال معسكر الإعداد، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة، وسجل لاعبوه 13 هدفًا، بينما استقبلت شباك الفريق 3 أهداف فقط، وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات.

نتائج الأهلي في ودياته:

الأهلي 4-1 الملعب التونسي

الأهلي 5-0 البنزرتي التونسي

الأهلي 1-0 إنبي

الأهلي 1-0 منتخب مصر للشباب

الأهلي 2-2 بتروجيت

ويستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي السبت الموافق 9 أغسطس، بينما يلتقى بالجولة الثانية نظيره فاركو على استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في التاسعة مساء السبت القادم، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وينتظر النادي الأهلي في أول 10 مباريات بالدوري، مواجهات قوية، حيث يلتقي مع بيراميدز في الجولة الخامسة على استاد القاهرة الدولي، بينما يلتقي الزمالك في الجولة التاسعة.

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