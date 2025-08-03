رسميا، رابطة الأندية تعلن تأخير مباريات الدوري الممتاز ساعة بسبب ارتفاع الحرارة

الدوري الممتاز، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عبر بيان رسمي على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه تقرر تأخير انطلاق مباريات الدوري الممتاز خلال شهر أغسطس الجاري لمدة ساعة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة خلال شهر أغسطس.

وبناء على قرار رابطة الأندية، فإن مباريات الدوري ستنطلق في السادسة والتاسعة مساء، بدلا من الخامسة والثامنة مساء.

وجاء قرار رابطة الأندية المصرية حفاظا على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية لأندية الدوري، وبعد التنسيق مع الجهات الأمنية.

نص بيان رابطة الأندية

موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز

وتنطلق الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، يوم 8 أغسطس المقبل، حيث تجمع أولى مباريات الدوري الممتاز فريق بيراميدز أمام وادي دجلة، وتنطلق في الخامسة مساء على ملعب استاد السلام، وهو ملعب وادي دجلة العائد لمسابقة الدوري الممتاز بعد غياب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.