صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز، هاني سعيد يكشف الحقيقة (فيديو)

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز حقيقة وجود صفقات تبادلية بين النادي والأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

حقيقة وجود صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز

وقال هاني سعيد في تصريحات خاصة لـ فيتو: "ممكن يكون فيه صفقات تبادلية بين الأهلي وبيراميدز وارد طالما فيه مصالح مشتركة سواء لينا كنادي أو للأهلي".

وحول حقيقة انتقال محمود صابر إلى الأهلي والحصول على خدمات أحمد عبد القادر، قال: "كل شيء وارد في كرة القدم، ووارد وجود صفقة مع الأهلي طالما تصب في مصلحة النادي".

بيراميدز يعلن التجديد لمحمود صابر

أعلن نادي بيراميدز تمديد تعاقده مع لاعب الوسط الشاب محمود صابر لمدة ٣ سنوات إضافية.

وكان عقد محمود صابر مع بيراميدز ينتهي بنهاية الموسم الجاري قبل أن تنجح إدارة التعاقدات بقيادة الكابتن عمرو بسيوني في الحصول على توقيع اللاعب وتمديد العقد لـ ٣ سنوات إضافية.

وبات عقد محمود صابر ممتدا مع نادي بيراميدز لمدة ٤ سنوات قادمة.

يذكر أن محمود صابر ارتبط اسمه بنادي الزمالك الذي كان يرغب في ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويستعد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يوتشيتش لمواجهته الأولى بانطلاق الدوري المصري الممتاز 2025\ 2026، بمواجهة وادي دجلة العائد حديثا للبطولة المحلية.

موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري

ويستضيف فريق وادي دجلة نظيره بيراميدز في الساعة 6 مساء الجمعة الموافق الثامن من أغسطس الجاري على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الأولى بالدوري المصري.

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