الأربعاء 06 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيراميدز يضم محمود جاد رسميا

محمود جاد، فيتو
محمود جاد، فيتو

أنهى نادي بيراميدز صفقة الحصول على خدمات محمود جاد حارس مرمى النادي المصري تدعيما لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بيراميدز يضم محمود جاد 

وحصل نادي بيراميدز على الاستغناء الخاص بـ محمود جاد كما تم قيده في قائمة بيراميدز وأصبح حارس بيراميدز حاليا.

المقابل المادي نظير انتقال جاد لبيراميدز 

وتم إنهاء الصفقة مقابل 30 مليون جنيه للنادي المصري إضافة إلى لاعب آخر ويعد محمود دونجا هو الأقرب للانتقال المصري ضمن الصفقة

صفقة انتقال محمود جاد إلى بيراميدز 

وأصبح الحارس خارج حسابات المصري بعدما مارس نادي بيراميدز ضغوطا كبيرة على حارس المصري للحصول علي خدماته الأمر الذي أدى إلى تمرد الحارس علي نادية ورفضه التجديد.

وكان اللاعب تلقى عرضين مغربيين من ناديي بيراميدز والزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري وكان عرض السماوي الأقوى والأقرب لضم اللاعب.

استبعاد جاد من معسكر المصري في تونس 

وتم استبعاد جاد من معسكر المصري البورسعيدي في تونس لرفضه التجديد للنادي ومطالبته بمقابل مادي كبير أو السماح له بالرحيل. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز يضم محمود جاد محمود جاد بيراميدز المصري

مواد متعلقة

العجوز يكشف حقيقة مقاطعة لاعبي الإسماعيلي لمران الفريق

أوباما يكشف الفرق بين الزمالك وبيراميدز في الفوز بالبطولات (فيديو)

أبرزهم ثنائي الزمالك، البنك الأهلي يستعرض 12 صفقة بالميركاتو الصيفي (فيديو)

بيراميدز والمصري يضعان الرتوش النهائية في صفقة محمود جاد

الظهور الأول لبونور موغيشا في مران المصري (فيديو وصور)

هاني سعيد عن انتقال بسيوني إلى الأهلي وتعديلات لائحة الدوري: بلاش أتكلم أحسن ( فيديو)

تفاصيل تعاقد المصري مع الرواندي بونور موغيشا لاعب الملعب التونسي

موعد مباراة المصري والاتحاد السكندري في الدوري المصري

الأكثر قراءة

خوان ألفينا، كل ما تريد معرفته عن صفقة الزمالك المنتظرة من الدوري الأوكراني

في العناية المركزة، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

11 قرارا لرئيس الوزراء في اجتماع اليوم

السيسي يصدق على قانون جديد

النيابة تستمع لأقوال ابنة مبارك المزعومة في واقعة اختفاء الطفل محمد خالد

القبض على التيك توكر "أم عمر فراولة" في الإسكندرية بتهمة نشر محتوى مسيء

3 جنيهات ارتفاعًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء

تخبط بجدول الدوري بعد قرار "الكاف" بمشاركة بيراميدز في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصة العالمية اليوم 33 ألف دولار

بعد تطبيق قانون الإيجار القديم، كل ما تريد معرفته عن زيادة الأجرة الشهرية

5 جنيهات ارتفاعًا في سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

3 جنيهات ارتفاعًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم لأول دفعة بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025/ 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف أشخاصا حكم الله عليهم بالذل في الدنيا والآخرة

التيك توك وأرباحه وحكم دعم البث المباشر

تفسير حلم لعب القمار في المنام وعلاقته بالعون والدعم من الآخرين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads