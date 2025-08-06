بيراميدز يضم محمود جاد رسميا

أنهى نادي بيراميدز صفقة الحصول على خدمات محمود جاد حارس مرمى النادي المصري تدعيما لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بيراميدز يضم محمود جاد

وحصل نادي بيراميدز على الاستغناء الخاص بـ محمود جاد كما تم قيده في قائمة بيراميدز وأصبح حارس بيراميدز حاليا.

المقابل المادي نظير انتقال جاد لبيراميدز

وتم إنهاء الصفقة مقابل 30 مليون جنيه للنادي المصري إضافة إلى لاعب آخر ويعد محمود دونجا هو الأقرب للانتقال المصري ضمن الصفقة

صفقة انتقال محمود جاد إلى بيراميدز

وأصبح الحارس خارج حسابات المصري بعدما مارس نادي بيراميدز ضغوطا كبيرة على حارس المصري للحصول علي خدماته الأمر الذي أدى إلى تمرد الحارس علي نادية ورفضه التجديد.

وكان اللاعب تلقى عرضين مغربيين من ناديي بيراميدز والزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري وكان عرض السماوي الأقوى والأقرب لضم اللاعب.

استبعاد جاد من معسكر المصري في تونس

وتم استبعاد جاد من معسكر المصري البورسعيدي في تونس لرفضه التجديد للنادي ومطالبته بمقابل مادي كبير أو السماح له بالرحيل.

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