موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في أولى جولات الدوري المصري

الدوري المصري، يستعد فريق النادي الأهلي لبداية مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت السبت المقبل.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت



وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام التاسعة مساء بعد غد على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة، أغلقت إدارة شؤون اللاعبين بـالاتحاد المصري لكرة القدم، في الثانية عشرة من منتصف ليل الأربعاء، باب القيد لفترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026.

وبذلك يسدل الستار على فترة الانتقالات الصيفية لأندية كرة القدم المصرية، ولن يكون بإمكان أي فريق قيد أي لاعبين جدد قبل انطلاق فترة القيد الثانية في الأول من يناير المقبل 2026.

قائمة الأهلي في الموسم الجديد 2025ـ2026

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال وياسر إبراهيم والعش وأحمد رمضان بيكهام وأشرف داري وياسين مرعي وأحمد عابدين ومحمد شكري.

خط الوسط: ديانج ومروان عطية وكوكا وأحمد رضا وإمام عاشور ومحمد علي بن رمضان وأفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: تريزيجيه وحسين الشحات وزيزو وأشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وجراديشار وحمزة عبد الكريم ومحمد عبد الله.

صفقات الأهلي خلال الميركاتو الصيفي

وعزَّز الأهلي صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين في مختلف المراكز، وهم: محمود تريزيجيه ومحمد علي بن رمضان والحارس محمد سيحا ومحمد شريف وياسين مرعي وأحمد سيد زيزو ومحمد شكري وأحمد رمضان بيكهام، بجانب شراء عقد العش بشكل نهائي من فريق زد.

قائمة الراحلين عن الأهلي

ورحل عن الأهلي كل من: رامي ربيعة ووسام أبو علي وأكرم توفيق وحمزة علاء وعمرو السولية وعلي معلول ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو وعمر الساعي ويوسف سيد عبد الحفيظ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.