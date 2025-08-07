نبيل الكوكي: تدريب المصري تحد جديد بالنسبة لي وأطمع في تحقيق البطولات

أكد التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي أن لديه حالة من الرضا عن فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.

مدرب المصري

وقال نبيل الكوكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ببورسعيد: “معسكر الفريق في تونس ناجح تمامًا وحرصت على مواجهة فرق قوية خلاله وراعينا تمامًا الأحمال التدريبية والبدنية خلال فترة الإعداد”.

وأضاف: "أعرف تمامًا مدى قوة الدوري المصري ولدي معرفة كبيرة بمستويات كافة الفرق".

وتابع: "لا أميل لفكرة التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين دون الحاجة الفعلية إليهم وسوق الانتقالات أصبح شحيحًا للغاية والمعروض من اللاعبين قد لا يفوق مستوى لاعبي الفريق الحاليين".

وأكد: "نراجع بجدية مستويات وأرقام كافة اللاعبين المعروضين على المصري قبل التعاقد معهم".

وأضاف: "تدريب المصري ذي الشعبية الكبيرة هو تحد جديد بالنسبة إليَّ وأطمح وأطمع في تحقيق البطولات مع المصري".

وتابع: “مستوى الناشئين الموجودين بالفريق مبشر للغاية والفرصة متاحة أمام الجميع والعطاء في الملعب هو الفيصل، ولا توجد أماكن محجوزة للاعبين بعينهم”.



وكشف: “طموح الإدارة وجماهيرية الفريق كان أكبر دافع لدي لقبول المهمة وأسعى لتوظيف إمكانيات جميع اللاعبين لخدمة الفريق”.

ويرى: “الفريق لن يتأثر برحيل جاد ولدي ثقة بمستوى جميع الحراس ونجحنا في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وهو أمر مهم للغاية”.

واختتم: “مستمرون في التدريب والإقامة ببورسعيد، وسعيد بالمؤازرة الجماهيرية ومسؤول تمامًا عن كافة القرارات الفنية داخل الفريق”.

رحيل محمود جاد إلى بيراميدز

يذكر أن محمود جاد حارس مرمى المصري رحل إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

