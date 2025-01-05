الأحد 05 يناير 2025
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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الأسبوع.

مؤشر "إيجى إكس 30" 

 

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52%  عند مستوى 30213 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61%  عند مستوى 37469 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.56%  عند مستوى 13427 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.14%  عند مستوى 8143 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.04%  عند مستوى 11217 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.56%  عند مستوى 3174 نقطة.

 

 

 

 

تداولات بداية العام 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، أولى جلسات العام 2025، وربح رأس المال السوقي 29 مليار جنيه عند مستوى 2.198 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي 

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 30060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 37240 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 13217 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 8283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 11418 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 3137 نقطة.

 

تداولات البورصة بنهاية 2024 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الثلاثاء، 31 ديسمبر، آخر جلسات العام 2024، وربح رأس المال السوقي 30 مليار جنيه عند مستوى 2.169 تريليون جنيه.


المؤشر الرئيسي للبورصة 

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 29740 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 36828 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 13079 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 8143 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 11217 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 3086 نقطة.

 

 

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