السبت 02 أغسطس 2025
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اقتصاد

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم السبت، فيتو

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم السبت، تباينًا ملحوظا، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، إذ ارتفعت أسعار كرتونة البيض الأحمر والأبيض نحو 4 جنيهات مقابل استقرار البلدي.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

<strong>سعر كرتونة البيض اليوم السبت، فيتو</strong>
سعر كرتونة البيض اليوم السبت، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

 تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 116 جنيها و120 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 117 إلى 122 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 125 إلى 128 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات عن سعرها السابق.

<strong>سعر كرتونة البيض اليوم السبت، فيتو</strong>
سعر كرتونة البيض اليوم السبت، فيتو

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 127 إلى 131 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 96 جنيها إلى 97 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 98 جنيهًا إلى 100 جنيه.

 

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