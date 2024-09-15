لأصحاب الريجيم، كيف يمكن تناول حلوى المولد دون زيادة فى الوزن

حلوى المولد النبوي من الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص ويتناولها الجميع بكثرة في موسم المولد.

وقال المعهد القومي للتغذية عبر منشور له أنه يمكن للأشخاص اللذين يتبعون نظام ريجيم لخفض الوزن أكل الحلوي وعدم حرمان أنفسهم منها من خلال تناول قطعة متوسطة من حلاوة المولد.

قطعة متوسطة من حلاوة المولد لا تفسد النظام الغذائى

وأكد معهد التغذية أن قطعة متوسطة من حلاوة المولد لا تفسد النظام الغذائى، وخاصة أن كان الإنسان يتبع برنامجا غذائيا لخفض الوزن.



ووجه المعهد القومي للتغذية نصائح للتغلب على الشراهة لتناول الحلويات.

الرغبة المتزايدة فى تناول الحلويات

وقال معهد التغذية إنه يشعر الكثير بالرغبة المتزايدة فى تناول الحلويات وخاصة فى المواسم التى تكون فيها متاحة بكميات كبيرة مثل حلاوة المولد النبوى لذلك يجب عند الشعور بالنهم وبالرغبة الشديدة فى تناول الحلويات شرب كوبا او كوبين من الماء والانتظار 20 دقيقة قبل البدء فى تناول الحلوى وستزول رغبة أكل الحلوى.

ممارسة المشي نصف ساعة يوميا

ونصح معهد التغذية بأهمية ممارسة المشى نصف ساعة يوميا حيث يحمي من زيادة الوزن

وأكد معهد التغذية أنه مع ممارسة المشى ساعة يوميا يمكن فقدان بعض الوزن على الرغم من تناول قطعة متوسطة الحجم 40 جم.

حساب السعرات الحرارية التي تحتوي عليها قطع الحلوى

وأضاف المعهد القومي للتغذية أنه يجب احتساب عدد السعرات الحرارية التي تحتوي عليها قطع الحلوى واحتسابها من السعرات الحرارية اليومية.

وأكد معهد التغذية أن زيادة الوزن تحدث فقط عندما تزيد السعرات الحرارية اليومية التي يتم تناولها عن الحد اليومي للجسم عندها تتحول الطاقة الزائدة من السعرات إلى دهون تتراكم ووزن زائد.

السعرات الحرارية في حلوى المولد

وقال معهد التغذية إن كل ١٠٠ جرام من النوجة تحتوى على ٣٩٨ سعرًا حراريًّا، بينما اللديدة تحتوى كل ١٠٠ جرام على ٥٣٦ سعرًا حراريًّا

من جانب أخر ناشدت وزارة الصحة، العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بالاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.

استمرار حملات الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء

وأهابت وزارة الصحة والسكان، بالمواطنين عدم شراء حلوى مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار حملات الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.