4 أغسطس انطلاق الأوكازيون الصيفي ومبادرة خفض أسعار السلع.. العشري: "كتف في كتف" مع الحكومة.. السيد: صعب إدراج الدواجن لهذه الأسباب.. والمنوفي: التخفيضات تصل لـ 30%

مبادرة خفض أسعار السلع في الأسواق، تستعد الغرف التجارية لإعلان تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع ضمن فعاليات الأوكازيون الصيفي، الذي ستنطلق فعالياته يوم الإثنين 4 أغسطس المقبل، وذلك وفقًا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تخفيضات على أسعار السلع الغذائية ضمن الأوكازيون الصيفي 2025

موسم التخفيضات الصيفية يشمل جميع السلع لأول مرة

وبهذا الإعلان فإنه لأول مرة سيشمل موسم التخفيضات الصيفية، الذي يطلق عليه الأوكازيون الصيفي 2025، جميع السلع في السوق المحلي، وليس الملابس الجاهزة والمفروشات والمنتجات الجلدية فقط على عادة كل عام.

عن نسب التخفيضات على أسعار السلع خلال الأوكازيون الصيفي

وتساءل المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن نسب التخفيضات على أسعار السلع خلال الأوكازيون الصيفي، وأهم السلع التي ستشملها التخفيضات.

تخفيضات على أسعار السلع الغذائية ضمن الأوكازيون الصيفي 2025

مبادرة خفض الأسعار ستشمل جميع السلع الغذائية

البداية مع حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية؛ الذي توقع أن تشمل تخفيضات مبادرة خفض أسعار السلع التي ستنطلق يوم 4 أغسطس بالتزامن مع انطلاق أوكازيون 2025، جميع السلع الغذائية وغير الغذائية في السوق المحلي.

حازم المنوفي

توقعات بأن تتراوح التخفيضات بين 15 و30%

وقال «المنوفي» لـ «فيتو» إن التوقعات تشير إلى أن نسب التخفيضات في المبادرة الحكومية الجديدة قد تتراوح بين 15% و30% على عدد من السلع الأساسية، وذلك بحسب التنسيق الجاري بين الحكومة والجهات المعنية بالتوريد والتوزيع.

تخفيضات على أسعار السلع الغذائية ضمن الأوكازيون الصيفي 2025

ضرورة إعلان قوائم أسعار مخفضة للمنتجات بشكل واضح

وأضاف أن هذه النسب قابلة للتغير حسب مستجدات السوق ومدى تفاعل الشركات المشاركة، مضيفًا أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه؛ إضافة إلى تحسّن المؤشرات الاقتصادية يدفعنا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وسريعة، على رأسها أن تبدأ الشركات وكبار التجار في إعلان قوائم أسعار مخفضة بشكل واضح قبل انطلاق أوكازيون التخفيضات الصيفي.

تخفيضات على أسعار السلع الغذائية ضمن الأوكازيون الصيفي 2025

المطالبة بتقديم تخفيضات حقيقية وملموسة

ودعا «المنوفي» جميع التجار والموزعين للمشاركة الجادة في أوكازيون تخفيض الأسعار، وتقديم تخفيضات حقيقية وملموسة، الذي يعكس المسؤولية المجتمعية للقطاع التجاري بما يساهم في استعادة الثقة بين التاجر والمستهلك.

تخفيضات على أسعار السلع الغذائية ضمن الأوكازيون الصيفي 2025

شعبة الثروة الداجنة تثمن الجهود الحكومية

وفيما يخص سعر كيلو الدواجن مع انطلاق أوكازيون تخفيض أسعار السلع، قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه يثمن جميع الجهود الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، وتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل توفير الدولار لاستيراد المواد الخام.

سعر كيلو الفراخ في مبادرة خفض أسعار السلع، فيتو

ضرورة النظر إلى أسعار المدخلات في الصناعة

وأضاف «السيد» لـ «فيتو» أنه للحصول على تخفيضات مناسبة تلائم المنتج والمستهلك، يجب النظر إلى أسعار المدخلات في الصناعة، إذ يقال إن المدخلات تؤدي إلى المخرجات، فلو كانت أسعار مدخلات الصناعة غير مرتفعة فإن المنتج النهائي سيخرج للمستهلك بسعر مناسب.

الدواجن الحية لن تشملها مبادرة خفض أسعار السلع

وعن أسعار الدواجن ونسب التخفيضات المتوقعة ضمن أوكازيون خفض أسعار السلع، أوضح «السيد» أن بالنسبة للدواجن الحية فإنه يتوقع ألا يشملها أي تخفيضات، وذلك نظرًا لتدني أسعار الدواجن في السوق المصري حاليًا.

أسعار الدواجن الحية منخفضة في السوق المحلي

وأضاف أن أسعار الدواجن الحية منخفضة في السوق المحلي، إذ يباع سعر كيلو الدواجن اليوم الأربعاء في المزارع بين 62 و63 جنيهًا، وهو سعر منخفض مقارنة بتكلفة الإنتاج، وعليه لا يوجد تخفيض أكثر من هذا السعر حاليا.

سعر كيلو الفراخ في مبادرة خفض أسعار السلع، فيتو

الدواجن المجمدة ستشملها تخفيضات المبادرة لهذه الأسباب

وتابع: لكن بالنسبة للدواجن المجمدة المكيسة؛ فهي التي من المتوقع أن يشملها التخفيضات، خاصة أنها تباع مرتفعة السعر وتحقق مكاسب، إذ من المفترض أن يخرج كيلو الدواجن من المجازر بسعر من 100 إلى 105 جنيهات، وألا يزيد هامش ربح السوبر ماركت عن 10%، لكن هناك من يحصل على هامش ربح أعلى في ظل ارتفاع أسعار الخدمات وخاصة الكهرباء، إذ تحتاج الدواجن المجمدة إلى الثلاجات التي تستهلك كهرباء.

سعر كيلو الفراخ في مبادرة خفض أسعار السلع، فيتو

بعض الشركات تبيع الدواجن المجمدة بأسعار مبالغ فيها جدًا

وقال: إن هناك بعض الشركات تبيع الدواجن المجمدة بأسعار مبالغ فيها جدًا، إذ يتخطى سعر الدواجن الـ 130 جنيهًا للكيلو، ومع إطلاق المبادرات يعلنون تخفيض الأسعار، وهناك تكون التخفيضات ليست حقيقة لأنهم كانوا يبيعون الدواجن بسعر مرتفع مقارنة بتكلفة إنتاجها، ومع إعلان المبادرة يبيعونها بالسعر الطبيعي مع هامش الربح أيضًا.

سعر كيلو الفراخ في مبادرة خفض أسعار السلع، فيتو

كيف تضمن الحكومة بيع الدواجن المجمدة بـ 110 جنيهات؟

وأشار «السيد» إلى أنه لإدراج الدواجن ضمن أوكازيون خفض الأسعار؛ فإن على الحكومة إنشاء منافذ حضارية لبيعها تحتوي على ثلاجات لحفظها؛ وليس أكشاك أو سيارات متنقلة، وأن تشتري الدواجن من المجازر مباشرة للمستهلك دون حلقات وسيطة، حتى تدرج الدواجن المكسية ضمن المبادرة بسعر لا يزيد على 110 جنيهات للكيلو، ومع خلق هذا المنافس فإن أسعار الدواجن ستتراجع في السوق.

أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية

رئيس غرفة القاهرة: نحن "كتف في كتف" مع الحكومة للمساهمة في مبادرة خفض الأسعار

وفي نفس السياق، قال أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية خلال الاجتماع الذي عقدته الغرفة لبحث الاستعدادات؛ إننا "كتف في كتف" مع الحكومة للمساهمة في مبادرة خفض الأسعار لدعم المواطنين طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تعزيز الشراكة بين الحكومة ومجتمع التجار لتحقيق الأمن الاقتصادي

وشدد "العشري" علي أهمية أن يشعر المواطن بخفض الأسعار في ظل الالتزام الحكومي خلال الفترة الماضية بتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج والعملة الصعبة، موضحًا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من تعزيز الشراكة بين الحكومة ومجتمع التجار لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

تدشين مبادرات لخفض الأسعار لدعم المواطن

وطالب بضرورة تدشين مبادرات لخفض الأسعار لدعم المواطن القاهري، مثل تقديم "عروض وتخفيضات علي أسعار السلع – تخفيضات الأوكازيون - المعارض"، وغيرها من المبادرات التي تفيد المواطن وتروج للسلع وتنعش التجارة الداخلية.

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