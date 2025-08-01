الجمعة 01 أغسطس 2025
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اقتصاد

أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة، فيتو

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظا، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

<strong>سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة، فيتو</strong>
سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

 تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 112 جنيها و116 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 115 إلى 119 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 121 إلى 124 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

<strong>سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة، فيتو</strong>
سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة، فيتو

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 124 إلى 125 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 96 جنيها إلى 97 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 98 جنيهًا إلى 100 جنيه.

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