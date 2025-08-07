الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية شعبة أدبي

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو

يواصل موقع تنسيق الجامعات تلقي تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، ويمكن التسجيل على الموقع خلال 24 ساعة، كما يتاح تسجيل الرغبات عبر المعامل بالجامعات من التاسعة صباحًا حتى الثالثة مساءً.

 

أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية شعبة أدبي 

كليات التربية تعليم ابتدائي

كليات التربية شعبة الطفولة

الآداب 

الحقوق

التربية النوعية
الخدمة الاجتماعية

 دار العلوم 

السياحة والفنادق

الاقتصاد المنزلي
كلية علوم الرياضة لمن اجتاز اختبارات القدرات

كليات التربية للطفولة المبكرة
 

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.


وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت حملة إعلامية؛ لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.


 خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2025

 وفق موقع التنسيق الإلكتروني، فإن هناك مجموعة من الخطوات يجب على الطالب اتباعها لتسجيل رغباته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، جاءت كالتالي:

  • يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.
  • يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.
  • يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه.
  • بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.
  • يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.
  • في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.
  • المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد
    الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.
  • بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوى على 75 خانة لاختيار الرغبات
    قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

كما يمكن للطلاب التعرف على أماكن معامل الحاسب الآلي من خلال صفحات الوزارة الرسمية وموقعها الإلكتروني عبر الروابط التالية:

الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)  

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):

 

وجاءت الحدود الدنيا للمرحلة الثانية على النحو التالي:

● لطلاب النظام الحديث:

الشعبة العلمية: ٢٢٠ درجة فأكثر، أي بنسبة ٦٨.٧٥٪

الشعبة الأدبية: ٢٠٥ درجات فأكثر، أي بنسبة ٦٤.٠٦٪


● لطلاب النظام القديم:

الشعبة العلمية: ٢٨٠ درجة فأكثر، أي بنسبة ٦٨.٢٩٪

الشعبة الأدبية: ٢٤٠ درجة فأكثر، أي بنسبة ٥٨.٥٣٪


ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المقرر قبولهم خلال هذه المرحلة ٢٨٧,٣١٨ طالبًا من الشعبتين العلمية والأدبية.

وناشدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب المستوفين للحدود الدنيا للمرحلة الثانية إلى سرعة تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني خلال الفترة المحددة، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات المُعلنة على الموقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنسيق المرحله التانيه مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025 تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثانية المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025 تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي علوم الحد الادنى للمرحلة الثانية 2025 تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الأولى تنسيق المرحلة الثانية الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي علوم 2025

مواد متعلقة

الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثانية للشعب العلمية

تأجيل موعد تنفيذ تجربة الإخلاء التدريبية بمجمع بضائع القاهرة

انطلاق المرحلة التخصصية الأولى لجامعة الطفل بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس

تنسيق الجامعات 2025، الحدود الدنيا للمرحلة الثانية علمي وأدبي

قائمة بمعامل تنسيق الجامعات 2025 ومواعيد عملها

اللينك الرسمي لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية وهذا الحد الأدنى

سجل الآن، انطلاق تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025

وزير الطيران يبحث مع وفد بوينج التعاون فى مجال النقل الجوى

الأكثر قراءة

الإيدز السر، مفاجأة صادمة في واقعة طعن ميكانيكي زوجته وإلقاء نفسه محتضنا طفلته من الطابق الخامس

هيتأخر شوية، موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه محتضنا طفلته من الطابق الخامس في الغربية

قائمة الأهلي في الموسم الجديد 2025ـ2026 بعد إغلاق باب القيد

بيان عاجل من الشركة المتحدة بشأن الحالة الصحية للفنان محمد منير

بعد مفاجأة صلاح، ليفربول يجهز لصفقة نارية مدوية

جمال شعبان يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

القبض على البلوجر أم خالد بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

لماذا لا تتحرك قضايا الزنا تلقائيًا في مصر؟

مؤشرات تنسيق طب بشري "خاص" 2025 وشروط التقديم

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

المزيد

انفوجراف

قصة ولا في الخيال.. سوزي الأردنية غسلت 15 مليون جنيه في العقارات وآخر مفاجآت شاكر وأم مكة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 7 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 7 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads