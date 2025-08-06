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اللينك الرسمي لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية وهذا الحد الأدنى

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو

بدأ موقع تنسيق الجامعات تلقي تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، ويمكن التسجيل على الموقع خلال 24 ساعة، كما يتاح تسجيل الرغبات عبر المعامل بالجامعات من التاسعة صباحًا حتى الثالثة مساءً.

 

انطلاق أعمال المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق أعمال المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الجامعي 2025/2026، لطلاب الثانوية العامة المصرية بنظاميها (الحديث والقديم)، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

ويمكن لطلاب المرحلة الثانية تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق من خلال الرابط الرسمي هنا

ويستمر تسجيل الرغبات حتى الأحد الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٥.

 

وجاءت الحدود الدنيا للمرحلة الثانية على النحو التالي:

● لطلاب النظام الحديث:

الشعبة العلمية: ٢٢٠ درجة فأكثر، أي بنسبة ٦٨.٧٥٪

الشعبة الأدبية: ٢٠٥ درجات فأكثر، أي بنسبة ٦٤.٠٦٪


● لطلاب النظام القديم:

الشعبة العلمية: ٢٨٠ درجة فأكثر، أي بنسبة ٦٨.٢٩٪

الشعبة الأدبية: ٢٤٠ درجة فأكثر، أي بنسبة ٥٨.٥٣٪


ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المقرر قبولهم خلال هذه المرحلة ٢٨٧,٣١٨ طالبًا من الشعبتين العلمية والأدبية.

وناشدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب المستوفين للحدود الدنيا للمرحلة الثانية إلى سرعة تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني خلال الفترة المحددة، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات المُعلنة على الموقع.

 

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2025.

 وفقا لموقع التنسيق الإلكتروني، فإن هناك مجموعة من الخطوات يجب على الطالب اتباعها لتسجيل رغباته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، جاءت كالتالي:

  • يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.
  • يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.
  • يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه.
  • بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.
  • يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.
  • في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.
  • المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد
    الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.
  • بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوى على 75 خانة لاختيار الرغبات
    قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

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