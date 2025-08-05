وزير الطيران يبحث مع وفد بوينج التعاون فى مجال النقل الجوى

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، إنبيسي يتباريك، نائب رئيس شركة بوينج لمبيعات وتسويق الطائرات التجارية بأفريقيا، وكيث نيدا، المدير العام لمبيعات الطائرات التجارية بالشرق الأوسط وأفريقيا، والوفد المرافق لهما.

جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة بحضور المحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار شريف خليل مساعد رئيس الشركة القابضة والطيار محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأحمد مرعي رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران.

ويأتي ذلك في ضوء الخطة الاستراتيجية لوزارة الطيران المدني لتعزيز الشراكات الدولية وتحديث أسطول النقل الجوي، وتوجهها نحو تعميق أطر التعاون المستدام مع كُبرى الشركات العالمية المصنعة للطائرات.

وتناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي عالميًا، وفي مقدمتها ما يتعلق بإضطرابات سلاسل الإمداد وتأثيرها على خطط الإنتاج والتسليم.

كما تطرق الجانبان إلى استعراض فرص التعاون في مجالات الدعم الفني، وتحديث الأسطول، ورفع كفاءة التشغيل بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لشركة مصر للطيران على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلا عن متابعة تنفيذ خطة التوريد الخاصة بـ (18) طائرة من طراز B737-8MAX،، والتي من المقرر أن تبدأ الشركة في تسلّم أولى طائراتها مطلع العام المقبل.

وفى هذا السياق؛ أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني على عمق العلاقات الممتدة التي تجمع قطاع الطيران المدني المصري وشركة بوينج العالميه، والتي قد تجاوزت نصف قرن من التعاون المثمر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية البناء على هذه العلاقات الإستراتيجية من خلال توسيع مجالات التعاون، لاسيّما في مجالات التدريب، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، والدعم الفني، بما يسهم في تعزيز كفاءة الكوادر الفنية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

كما أوضح الحفني أن الدولة المصرية تفتح أبوابها لكافة المبادرات التي تعزز من استدامة قطاع الطيران وتدعم خطط التطوير والتحديث الجارية به، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة أمام الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة النقل الجوي.

ومن جانبه، أعرب إنبيسي يتباريك عن تقديره للتعاون القائم مع قطاع الطيران المدني المصري،، مؤكدًا أن شركة مصر للطيران تُعد من الشركاء الإستراتيجيين لبوينج في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيدًا بالعلاقات الثنائية الممتدة والفاعلة بين الجانبين.

وأشار إنبيسى إلى أن بوينج حريصة على دعم خطط التحديث والتطوير المستقبلية، وتوفير أحدث ما توصلت إليه الشركة من حلول تكنولوجية وممارسات تشغيلية متقدمة، بما يعزز شركة مصر للطيران لزيادة قدرتها السوقية على المنافسة في الأسواق العالمية.

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