تأجيل موعد تنفيذ تجربة الإخلاء التدريبية بمجمع بضائع القاهرة

أعلنت شركة مصر للطيران للشحن الجوي عن تأجيل موعد تنفيذ تجربة الإخلاء التدريبية التي كان من المقرر إجراؤها يوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025 بمجمع بضائع القاهرة، وذلك لحين إشعار آخر.

تنفيذ تجربة الإخلاء التدريبية بمجمع بضائع القاهرة

ويأتي هذا التأجيل في إطار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والإعداد الفني والإداري للتجربة، وبما يتماشى مع أهداف الشركة في رفع كفاءة الاستعداد لمجابهة الأزمات والطوارئ.

وسوف يتم الإعلان عن الموعد الجديد فور تحديده بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وتؤكد الشركة حرصها الكامل على تنفيذ التجربة في التوقيت المناسب؛ بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة، وتقدّر تفهّم عملائها الكرام لهذا التأجيل.

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