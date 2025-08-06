انطلاق المرحلة التخصصية الأولى لجامعة الطفل بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس

انطلقت فاعليات المرحلة التخصصية لبرنامج جامعة الطفل بجامعة عين شمس في مرحلتيها السابعة والثامنة، والتي تستمر على مدار أسبوعين في الفترة من 5 حتى 14 أغسطس الجارى، والتى تستضيفها كلية الحاسبات والمعلومات.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وجينا الفقي القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأمانى كامل أسامة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، نجوى بدر عميد الكلية، وشيرين راضي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورنا رفاعي المدير التنفيذي لجامعة الطفل بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتنسيق وإشراف نهى الرافعي نائب مدير إدارة المنح والمشروعات بقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس ومنى عبد العظيم، منسق الكلية للبرنامج.

اختيار الأطفال لتخصص الحاسبات والمعلومات

في كلمتها خلال فعاليات الافتتاح، أعربت نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات عن سعادتها باختيار الأطفال لتخصص الحاسبات والمعلومات والذي يعد أمرًا مهمًا في العصر الرقمي الحديث، حيث يساعدهم على تنمية مهارات التفكير المنطقي وحل المشكلات منذ سن مبكرة.. كما يمكنهم فهم التكنولوجيا التي تعدهم لسوق العمل حيث أصبحت المعرفة بالحاسوب ولغات البرمجة من المهارات الأساسية.

ورحبت د. نهى الرافعي بالطلاب وأولياء الأمور، مؤكدة على حرص الجامعة على دعم برنامج جامعة الطفل في دورته السابعة والثامنة، وهو ما يعكس دور الجامعة في خدمة المجتمع وإعداد جيل جديد من العلماء والمبتكرين، ونشر ودعم الإبداع العلمي منذ المراحل المبكرة، مشيرة إلى قيام الجامعة بتوفير الدعم المتواصل للأطفال من أجل تحقيق أهداف البرنامج وتوفير أفضل الفرص لهم لدعم مسيرتهم وتطورهم الفكري والمعرفي.

وتحت إشراف د. منى عبد العظيم ولتنظيم اللوجستيات في كلية الحاسبات والمعلومات، تم تقسيم الاطفال الذين يبلغ عددهم ١٠٠ طفل على ٤ مجموعات تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس والطلبة بالكلية لكي يتسنى تدريب كل طفل على المناهج بشكل عملي على الحاسوب.

وجدير بالذكر أنه تم إتاحة تخصص الحاسبات والمعلومات بناء على تسجيل الرغبات واختيار الاطفال حتى تتناسب مع لغة العصر والتطور التكنولوجي، مما يساعدهم على تطوير مهاراتهم في المجالات التي يفضلونها. ويتضمن المنهج برمجة تطبيقات الويب، ومبادئ البرمجة بلغة البايثون وموضوعات متنوعة من نظم المدمجة والذكاء الاصطناعي.

وحرصا على سلامة الأطفال ومتابعة تنفيذ البرنامج وتيسير أي صعوبات تواجه منسقي الكلية، يقوم فريق من كلية الحاسبات وإدارة المنح والمشروعات باستقبال الاطفال والبقاء معهم على مدار اليوم.

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