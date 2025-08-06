شاهد، الظهور الأول لسعود عبد الحميد مع لانس الفرنسي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأول ظهور للدولي السعودي، سعود عبد الحميد، مع نادي لانس الفرنسي، الذي تعاقد معه مؤخرا قادما من روما الإيطالي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

𝑺𝒂𝒐𝒖𝒅𝒊𝒆𝒏 et 𝑨𝒓𝒕𝒆́𝒔𝒊𝒆𝒏 🔴🟡



Plongez au cœur de la première séance en Sang et Or de Saud Abdulhamid. 🆕#FiersDEtreLensois pic.twitter.com/XFroYZ5TSa — Racing Club de Lens (@RCLens) August 5, 2025

تقديم سعود عبد الحميد على طريقة فيلم كرتوني

وعبر حسابه على منصة "إكس"، استوحى لانس، فكرة تقديم سعود، من المسلسل الكارتوني الشهير "ذا سيمبسونس".

وظهر نجم الهلال السعودي السابق، في صورة شخصية كارتونية، تحضر إلى ملعب بولار دولولي معقل النادي الفرنسي، ليصبح ضمن أفراد عائلة "لانسيوس"، على غرار "سيمبسونز".

وانتقل صاحب 26 عامًا، إلى لانس، للحصول على فرصة المشاركة بصورة أكبر.

أرقام سعود عبد الحميد

وشارك سعود في 8 مباريات فقط مع ذئاب روما، على مستوى جميع المسابقات، وسجل هدفًا وحيدًا وصنع مثله.

وبحسب تقارير عالمية، فإن لانس نجح في التغلب على مواطنه تولوز، الذي سعى أيضا للتعاقد مع سعود عبد الحميد.

ومن المقرر أن يشارك لانس في الدوري الأوروبي، خلال الموسم المقبل.

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