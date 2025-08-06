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رياضة

شاهد، الظهور الأول لسعود عبد الحميد مع لانس الفرنسي

سعود عبد الحميد،فيتو
سعود عبد الحميد،فيتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأول ظهور للدولي السعودي، سعود عبد الحميد، مع  نادي لانس الفرنسي، الذي تعاقد معه مؤخرا قادما من روما الإيطالي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

تقديم سعود عبد الحميد على طريقة فيلم كرتوني

وعبر حسابه على منصة "إكس"، استوحى لانس، فكرة تقديم سعود، من المسلسل الكارتوني الشهير "ذا سيمبسونس".

وظهر نجم الهلال السعودي السابق، في صورة شخصية كارتونية، تحضر إلى ملعب بولار دولولي معقل النادي الفرنسي، ليصبح ضمن أفراد عائلة "لانسيوس"، على غرار "سيمبسونز".

وانتقل صاحب 26 عامًا، إلى لانس، للحصول على فرصة المشاركة بصورة أكبر.

أرقام سعود عبد الحميد 

وشارك سعود في 8 مباريات فقط مع ذئاب روما، على مستوى جميع المسابقات، وسجل هدفًا وحيدًا وصنع مثله.

وبحسب تقارير عالمية، فإن لانس نجح في التغلب على مواطنه تولوز، الذي سعى أيضا للتعاقد مع سعود عبد الحميد.

ومن المقرر أن يشارك لانس في الدوري الأوروبي، خلال الموسم المقبل.

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سعود عبد الحميد الهلال السعودي روما الإيطالى لانس الفرنسي

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