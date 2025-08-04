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رياضة

125 مدربا يستلمون شهادات دبلومة التدريب الأفريقية B

اتحاد الكرة،فيتو
اتحاد الكرة،فيتو

اتحاد الكرة، سلّم الاتحاد المصري لكرة القدم 125 مدربًا شهادات دبلومة التدريب الأفريقية للحصول على الرخصة B من بينهم ٤ مدربين ليبيين.


وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد نظّم الدبلومة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال الموسم ٢٤-٢٠٢٥.


وجاء تسليم الشهادات بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول عليها بمعرفة د. جمال محمد علي مدير إدارة المدربين وتنسيق إيهاب الجندي وإشراف الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، ومن المقرر أن يتم استلام شهادات الرخصة C من الاتحاد الأفريقي خلال أيام لتوزيعها على الدارسين.

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اتحاد الكرة الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد الافريقي لكرة القدم علاء نبيل علاء نبيل المدير الفني للاتحاد

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