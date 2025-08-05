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رياضة

عودة بعثة برشلونة إلى إسبانيا بعد انتهاء الجولة الآسيوية (فيديو)

برشلونة،فيتو
برشلونة،فيتو

وصل فريق برشلونة إلى إسبانيا بعد انتهاء جولته الآسيوية في كوريا الجنوبية.

وعرضت الصفحة الرسمية لفريق برشلونة فيديو وصول البعثة لإسبانيا.

ومنح هانز فليك المدير الفني للفريق، اللاعبين راحة لمدة يومين.

 

وتألق النجم الإسباني جافي بعدما سجل هدفين في اللقاء الأخير ضد دايجو الكوري الجنوبي ليصبح الهداف الأول للفريق خلال الجولة الآسيوية بثلاثة أهداف.

وقال جافي، في تصريحات لقناة نادي برشلونة: إن الفريق الكتالوني يعود من هذه الجولة بانطباعات إيجابية للغاية، لافتا إلى أن فترة الإعداد كانت جيدة.


وأضاف أن الفريق يأمل في مواصلة نفس الإيقاع، وهو ذات الشعور الذي يحمله، متمنيا أن يواصل تقديم الإضافة للنادي.

 

جافي يشيد بجولة برشلونة التحضيرية في آسيا 


من جانبه، أبدى جيرارد مارتين مدافع برشلونة، سعادته بالمشاركة وتقييمه الإيجابي للمباريات الثلاث التي خاضها الفريق في آسيا، مؤكدًا أن الجولة ساعدت اللاعبين على استعادة الإيقاع والانسجام والتدرج البدني.

وأضاف أنه خاض المباراة الأخيرة في مركز قلب الدفاع إلى جانب رونالد أراوخو، رغم أنه اعتاد اللعب سابقًا بثلاثة مدافعين.

وأوضح  مارتين أن الآن الوضع مختلف، لافتا إلى أنه يتكيف بسرعة مع متطلبات الفريق وتوجيهات الجهاز الفني.

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