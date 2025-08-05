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رياضة

ماركا: تشيلسي وتوتنهام يظهران في الصورة لضم رودريجو

رودريجو،فيتو
رودريجو،فيتو

 كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن البرازيلي رودريجو لاعب نادي ريال مدريد، مازال يعمل تحت قيادة تشابي ألونسو وبعقد ساري مع الريال.

وقالت في تقريرها إن مع اعتماد الفريق على مهاجمين فقط، وظهور جونزالو، ووجود فينيسيوس، مبابي، إندريك، ابراهيم دياز، وماستانتونو، فإن الأمور إن لم تتغير كثيرًا، فإن خروج رودريجو يبدو شبه محسوم.

وكشفت أن  ريال مدريد تلقى بالفعل اتصالات من عدة وسطاء يستفسرون عن سعر خروج رودريجو لأندية أوروبية كبرى.

وأضافت: في الواقع، يؤكد وكلاء مقربون من توتنهام أن الفريق اللندني قد حدد بالفعل سعرًا مبدئيًا لريال مدريد، وينتظر الرد.

وتابعت: الفريق الإنجليزي كان قد استغنى هذا الصيف عن أحد رموزه، الكوري سون، وهو الآن يبحث عن لاعب مرجعي يمكنه مساعدته على العودة إلى مراكز القمة في الدوري الإنجليزي والمنافسة في دوري أبطال أوروبا.

وأتمت أن تشيلسي من ضمن الأندية التي ترغب في ضم رودريجو.

 

بطولة كأس العالم للأندية 2025

وأثير جدل واسع حول الدولي البرازيلي بعد تهميشه من جانب المدرب الإسباني تشابي ألونسو في بطولة كأس العالم للأندية 2025، ليرتبط بالرحيل لأكثر من وجهة.

ويعد توتنهام هوتسبير من بين الأندية التي أفادت تقارير صحفية باهتمامها بضم جناح ريال مدريد، إلى جانب ليفربول، آرسنال وبايرن ميونخ.

 

رودريجو يبحث عن فريق أكبر من توتنهام 

ومن جانبه، نفى سانتي أونا، الصحفي بموقع "فوت ميركاتو"، عبر حسابه بموقع "إكس"، اهتمام سبيرز بضم رودريجو.

وأضاف: "توتنهام استفسر فقط عن اللاعب، لكنه لم يدخل في أي محادثات بشأنه".

وشدد أونا على عزم رودريجو على الانتقال لناد أكبر من توتنهام، حال تأكد رحيله عن النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الجارية.

المفاوضات مع ليفربول 

وقال موقع «سبورت بايبل» نقلا عن شبكة «ESPN Brazil»، فقد أجرى ليفربول بالفعل اتصالات مع رودريجو ووكلائه قبل تقديم العرض الرسمي الأول.

وأكد الموقع: «هذه المحادثات أدت إلى موافقة رودريجو على الشروط الشخصية مع الريدز».

وأشار: «ورغم أن تعاقد ليفربول مع رودريجو قد لا يستبعد بالضرورة إمكانية التعاقد مع إيزاك، فإنه بالتأكيد سيجعل الأمر أقل احتمالية بالنظر إلى التكاليف المتوقعة لكلا الصفقتين».

وبحسب التقارير فإن ريال مدريد يتوقع الحصول على رسوم تبلغ نحو 70 مليون جنيه إسترليني مقابل ضم اللاعب، بينما يطالب نيوكاسل بـ150 مليون جنيه إسترليني مقابل مهاجمه النجم

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