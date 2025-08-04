برشلونة يسحق دايجو الكوري الجنوبي بخماسية وديا (فيديو)

فاز فريق برشلونة الإسباني، على فريق دايجو الكوري بنتيجة 5-0 وديا في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، وهي المباراة الثالثة للفريق الكتالوني بجولته الآسيوية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأحرز الهدف الأول لبرشلونة جافي في الدقيقة 21.

أضاف الهدف الثاني ليفاندوفسكي في الدقيقة 27.

وأضاف جافي الهدف الثالث في الدقيقة 45+2.

😍 Gavi chips the ball over the keeper for his 2nd and Barcelona's 3rd against Daegu. 3️⃣-0️⃣ they lead at the break.



GLOBAL HOME OF FOOTBALL | All Summer Long | https://t.co/i0K4eUtwwb pic.twitter.com/jxzLdLb5wD — DAZN Football (@DAZNFootball) August 4, 2025

وعزز أهداف برشلونة كاسينو في الدقيقة 54.

🎉 17-year-old Toni Fernández makes it 4️⃣-0️⃣ for Barça against Daegu. A moment the youngster will never forget 😍



GLOBAL HOME OF FOOTBALL | All Summer Long | https://t.co/i0K4eUtwwb pic.twitter.com/PWgzsOlEeI — DAZN Football (@DAZNFootball) August 4, 2025

بينما أضاف ماركوس راشفورد الهدف الخامس في الدقيقة 65.

💥 IT'S MARCUS RASHFORD



The Englishman scores his first goal in Barcelona's colors 🔵🔴



GLOBAL HOME OF FOOTBALL | All Summer Long | https://t.co/i0K4eUtwwb pic.twitter.com/JsVlSzpfhv — DAZN Football (@DAZNFootball) August 4, 2025

تشكيل برشلونة

وعزز نادي برشلونة صفوفه هذا الصيف بضم حارس المرمى خوان جارسيا وماركوس راشفورد وروني باردجي.

وحقق برشلونة نجاحًا كبيرا في الموسم الأول للمدرب هانز فليك، وتمكن المدرب الألماني من قيادة الفريق للتتويج بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، على حساب ريال مدريد.

ويخوض برشلونة مباراة اليوم قبل لقاء كومو في بطولة كأس خوان جامبر، التي يقيمها البلوجرانا بصورة سنوية، على ملعبه.

كان برشلونة قد تغلب على نظيره فيسيل كوبي الياباني بنتيجة 3-1 في أولى مبارياته التحضيرية للموسم الجديد، ثم واجه سيول، وتغلب عليه بنتيجة 7-3، وسجل له روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال (هدفين)، فيران توريس (هدفين)، أندرياس كريستينسن وجافي.

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