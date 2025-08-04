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رياضة

برشلونة يسحق دايجو الكوري الجنوبي بخماسية وديا (فيديو)

برشلونة،فيتو
برشلونة،فيتو

فاز فريق  برشلونة الإسباني، على فريق دايجو الكوري بنتيجة 5-0 وديا في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، وهي  المباراة الثالثة للفريق الكتالوني بجولته الآسيوية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأحرز الهدف الأول لبرشلونة جافي في الدقيقة 21.

 أضاف الهدف الثاني ليفاندوفسكي في الدقيقة 27.

وأضاف جافي الهدف الثالث في الدقيقة 45+2.

 

وعزز أهداف برشلونة كاسينو في الدقيقة 54.

 

بينما أضاف ماركوس راشفورد الهدف الخامس في الدقيقة  65.

 

 

 

تشكيل برشلونة 

وعزز نادي برشلونة صفوفه هذا الصيف بضم حارس المرمى خوان جارسيا وماركوس راشفورد وروني باردجي.

وحقق برشلونة نجاحًا كبيرا في الموسم الأول للمدرب هانز فليك، وتمكن المدرب الألماني من قيادة الفريق للتتويج بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، على حساب ريال مدريد.

ويخوض برشلونة مباراة اليوم قبل لقاء كومو في بطولة كأس خوان جامبر، التي يقيمها البلوجرانا بصورة سنوية، على ملعبه.

كان برشلونة قد تغلب على نظيره فيسيل كوبي الياباني بنتيجة 3-1 في أولى مبارياته التحضيرية للموسم الجديد، ثم واجه سيول، وتغلب عليه بنتيجة 7-3، وسجل له روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال (هدفين)، فيران توريس (هدفين)، أندرياس كريستينسن وجافي.

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