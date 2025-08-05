مودريتش يصل إلى ميلان لإجراء اختبارات بدنية (فيديو)

وصل الأسطورة الكرواتي لوكا مودريتش، نجم نادي ميلان الإيطالي الجديد، إلى مقر النادي صباح اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يخضع مودريتش لاختبارات بدنية قبل بداية مران الميلان.

🚨 𝗟𝗨𝗞𝗔 𝗠𝗢𝗗𝗥𝗜𝗖 𝗔 𝗠𝗜𝗟𝗔𝗡𝗘𝗟𝗟𝗢 🚨



Come si dice in questi casi? La prima volta non si scorda mai 🥹



Luka Modric è arrivato da pochi istanti a Milanello dove si sottoporrà in mattinata ai test fisici e atletici ❤️🖤



🎥 @parolo_federico per https://t.co/jlTDBgF49e… pic.twitter.com/GtOPl81AWS — MilanPress.it (@MilanPress_it) August 5, 2025

وقال مودريتش عن سبب تشجيعه للروسونيري منذ طفولته، مشيرًا إلى أنه يأمل في السير على خطى زلاتان إبراهيموفيتش.

مودريتش يشجع ميلان منذ طفولته

ويبلغ لاعب الوسط المخضرم الأربعين من عمره الشهر المقبل، ولكن بعد 13 عامًا في ريال مدريد فاز فيها بكل شيء، بما في ذلك جائزة الكرة الذهبية، أراد خوض تحدٍّ أخير.

وكان حلم طفولته يتحقق أيضًا، حيث شجع الروسونيري منذ أن أصبح مفتونًا بأسلوب نجمه الكرواتي زفونيمير بوبان.

وكشف مودريتش في المؤتمر الصحفي لتقديمه: "نشأتُ على مشاهدة كرة القدم الإيطالية، وكان ميلان فريقي المفضل في إيطاليا، خاصةً أن لديهم قدوتي بوبان، لذلك لطالما كنتُ معجبًا بهم".

3 أساطير وراء إقناع مودريتش بتشجيع ميلان

وكشف أن 3 أساطير أقنعوه بهذه الخطوة، قائلا: "كنتُ أتحدث مع بوبان عن ميلان كلما التقينا، رأيت زلاتان إبراهيموفيتش، بينما أشاد كارلو أنشيلوتي أيضًا بميلان، لطالما كان لديّ انطباع إيجابي للغاية عن النادي وجماهيره. كان الترحيب الذي حظيت به رائعًا".

مدة عقد مودريتش مع ميلان وسبب تأخر تقديمه

ووقّع مودريتش عقدًا لمدة عام واحد مع خيار التمديد حتى يونيو 2027.

وتأجل تقديم مودريتش بسبب اضطراره لإنهاء التزاماته مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية، ثم الذهاب في إجازة لمدة ثلاثة أسابيع قبل بدء التدريبات التحضيرية للموسم الجديد اليوم.

أهداف مودريتش مع ميلان

وتابع: "نتذكر ميلان كواحد من أفضل الفرق في العالم.. يجب ألا نكتفي بموسم متواضع أو التأهل لدوري أبطال أوروبا".

وواصل: "هذه هي رؤيتي لميلان، لكن يجب علينا أيضًا التحلي بالتواضع، والعمل بجد لإعادة الفريق إلى أعلى مستوى. أنا شخص تنافسي للغاية وأريد أن أساهم في هذا الفريق".

وأكمل: "الهدف الأدنى هو التأهل لدوري أبطال أوروبا، ولكن يجب على ميلان أيضًا القتال للفوز بالألقاب، هذا هدفي، ويجب أن يكون كذلك لكل من يعمل في هذا الفريق".

واكمل: ميلان الموسم الماضي بكأس السوبر الإيطالي، لكنه خسر نهائي كأس إيطاليا أمام بولونيا وفشل في التأهل لأي بطولة من بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأردف: "سيمنح هذا على الأقل المدرب الجديد ماكس أليجري وقتًا للعمل مع لاعبيه في التدريبات طوال الأسبوع وتركيز جهودهم على الدوري الإيطالي".

وزاد: "أستطيع أن أساهم بخبرتي، سأعمل بجد، وأبذل قصارى جهدي، وأحاول أن أفعل ما فعلته في أماكن أخرى".

توقعات كبيرة من الجماهير بعد انضمام مودريتش إلى ميلان

وأضاف: "أعلم أن هناك توقعات كبيرة تحيط بي، لكنني مستعد لها، أتطلع بشوق لبدء هذا التحدي، أشاهد الكثير من مباريات الدوري الإيطالي، أيضًا لوجود العديد من اللاعبين الكرواتيين، ولطالما استمتعت بكرة القدم الإيطالية، إنها تنافسية للغاية، وتعود بنا إلى الحقبة التي كانت فيها أفضل بطولة في العالم".

وتابع: "الفرق منظمة بشكل رائع، وهذا ما يميزها عن الدوري الإسباني، يجب أن أتكيف بسرعة مع هذا الأسلوب من كرة القدم، أتطلع بشوق لمقابلة أليجري، فهو أحد أفضل المدربين في العالم، وهو بطل."

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