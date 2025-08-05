الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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رياضة

انتهاء مباراة العين الإماراتي وأهلي جدة وديا بالتعادل

العين الإماراتي،
العين الإماراتي، فيتو

تعادل فريق العين الإماراتي أمام الأهلي السعودي، بنتيجة1-1، وذلك خلال مباراتهما التي أقيمت اليوم  بالمعسكر الخارجي المقام في إسبانيا استعدادا للموسم الجديد لدوري روشن للمحترفين.

وجاء هدف العين الإماراتي بقدم سفيان رحيمي في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول.

وجاء هدف التعادل عن طريق رياض محرز في الدقيقة 57.

وشهدت تشكيلة العين الإماراتي غياب رامي ربيعة لاعب الفريق للمرة الثالثة على التوالي.

تشكيل العين الإماراتي 


تشكيل الأهلي السعودي

وأنهى الأهلي السعودي موسما تاريخيا حصد خلاله لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الأولى.

 

الأهلي استهل مشواره في معسكر الإعداد للموسم الجديد، بالفوز على تيرول النمساوي بثنائية مقابل هدف، ثم شارك في بطولة كأس كومو الودية، حيث احتل المركز الرابع بعد خسارته أمام كومو الإيطالي (1-3)، وتعادله مع سيلتيك الإسكتلندي (1-1)، وهزيمته بركلات الترجيح.

 

واستعاد الفريق توازنه بالفوز على إلتشي الإسباني بنتيجة (2-0)، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب بيناتار.

وتنتظر الأهلي أجندة ثقيلة في موسم 2025-2026، حيث يستهلها بالمشاركة في كأس السوبر السعودي، والتي تقام في هونج كونج، خلال الفترة بين 19 و23 أغسطس الجاري.

ويختتم الأهلي معسكره التحضيري، بملاقاة العين الإماراتي، الثلاثاء، قبل العودة إلى جدة، فيما يستعد الراقي لملاقاة القادسية في 20 أغسطس، ضمن الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي.

بينما انطلق معسكر العين، يوم 20 يوليو الماضي، بفترة إعداد في العاصمة المغربية الرباط، خاض خلالها مباراة ودية واحدة مع اتحاد تواركة.
 ثم غادر العين متوجها إلى إسبانيا، يوم 30 يوليو، لخوض الفترة الثانية من معسكره الخارجي بمدينة مورسيا، حيث لعب ثاني مبارياته الودية، ضد إلتشي الإسباني أمس حيث فاز الفريق الإماراتي بخماسية نظيفة.
 

كما سيلعب الفريق الإماراتي، يوم 9 أغسطس، على كأس مدينة غرناطة، أمام فريق غرناطة الإسباني، على استاد لوس كارمينيس.

وسيعود العين في اليوم التالي إلى الإمارات، استعدادا لخوض أولى مبارياته المحلية في الموسم الجديد.

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