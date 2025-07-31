الخميس 31 يوليو 2025
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رياضة

تحديد موعد الظهور الأول لـ مودريتش مع ميلان الإيطالي

مودريتش، فيتو
مودريتش، فيتو

اقترب الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد السابق، من الظهور لأول مرة مع نادي ميلان الإيطالي، بعد توقيعه عقود انضمامه للروسونيري.

وكان مودريتش أول تعزيز صيفي لميلان تحت القيادة الفنية الجديدة للمدرب ماسيمليانو أليجري، حيث انضم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النادي الملكي.

وخضع لوكا للفحوصات الطبية ووقع عقده مع ميلان في 14 يوليو الجاري.

موعد ظهور مودريتش مع ميلان 

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن تجربة مودريتش في ميلان ستبدأ بشكل رسمي الأسبوع المقبل.

وأضاف الموقع: "يبدأ ذلك بمؤتمر صحفي لتقديمه يوم الإثنين المقبل الموافق 4 أغسطس، يليه زيارة إلى مقر النادي الرئيسي، حيث سيستقبله المشجعون".

ومن المقرر أن يبلغ النجم الكرواتي عامه الأربعين في سبتمبر المقبل، وهو من مشجعي ميلان منذ طفولته، حيث كان يشاهد نجمه المفضل زفونيمير بوبان الذي كان يلعب بالنادي.

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