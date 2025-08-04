رابطة الأندية تعلن تعديلا جديدا في اللائحة بشأن استقدام الحكام الأجانب لمباريات الدوري

الدوري المصري، أرسلت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، خطابات إلى الأندية المشاركة في مسابقتيّ دوري القسم الأول "دوري Nile" وكأس عاصمة مصر بتعديل المادة (13.46) من لائحة الدوري العام للموسم 2025-2026.

وتقرر تعديل المادة رقم (13.46) والتي تنص على أنه: "في حالة تعذر تلبية الطلب الخاص بإستقدام حكام أجانب بعد دفع الرسوم وتقديم الطلب المشار إليها في المادة (12.46) تلتزم لجنة الحكام بالرد على طلب النــادي خلال 48 ساعة بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب"..

لتصبح المادة (13.46) بعد التعديل كالآتي: "في حالة تعذر تلبية الطلب الخاص باستقدام حكّام أجانب بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك وفقًا لما ورد في المادة (12.46) على لجنة الحكّام إخطار النادي مُقدم الطلب أو الرابطة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ سداد الرسوم المقررة، وذلك بعد استكمال الاتصالات الخارجية اللازمة".

وأكدت الرابطة أنه سيتم العمل بهذا المنشور من تاريخ إصداره في جميع المسابقات التي تنظمها الرابطة.

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