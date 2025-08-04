مودريتش: 3 أساطير وراء تشجيعي لنادي ميلان منذ صغري وأتمنى السير على خطى زلاتان

تحدث الأسطورة الكرواتي لوكا مودريتش، نجم نادي ميلان الإيطالي الجديد، عن سبب تشجيعه للروسونيري منذ طفولته، مشيرًا إلى أنه يأمل في السير على خطى زلاتان إبراهيموفيتش.

مودريتش يشجع ميلان منذ طفولته

ويبلغ لاعب الوسط المخضرم الأربعين من عمره الشهر المقبل، ولكن بعد 13 عامًا في ريال مدريد فاز فيها بكل شيء، بما في ذلك جائزة الكرة الذهبية، أراد خوض تحدٍّ أخير.

وكان حلم طفولته يتحقق أيضًا، حيث شجع الروسونيري منذ أن أصبح مفتونًا بأسلوب نجمه الكرواتي زفونيمير بوبان.

وكشف مودريتش في المؤتمر الصحفي لتقديمه: "نشأتُ على مشاهدة كرة القدم الإيطالية، وكان ميلان فريقي المفضل في إيطاليا، خاصةً أن لديهم قدوتي بوبان، لذلك لطالما كنتُ معجبًا بهم".

3 أساطير وراء إقناع مودريتش بتشجيع ميلان

وكشف أن 3 أساطير أقنعوه بهذه الخطوة، قائلا: "كنتُ أتحدث مع بوبان عن ميلان كلما التقينا، رأيت زلاتان إبراهيموفيتش، بينما أشاد كارلو أنشيلوتي أيضًا بميلان، لطالما كان لديّ انطباع إيجابي للغاية عن النادي وجماهيره. كان الترحيب الذي حظيت به رائعًا".

مدة عقد مودريتش مع ميلان وسبب تأخر تقديمه

ووقّع مودريتش عقدًا لمدة عام واحد مع خيار التمديد حتى يونيو 2027.

وتأجل تقديم مودريتش بسبب اضطراره لإنهاء التزاماته مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية، ثم الذهاب في إجازة لمدة ثلاثة أسابيع قبل بدء التدريبات التحضيرية للموسم الجديد اليوم.

أهداف مودريتش مع ميلان

وتابع: "نتذكر ميلان كواحد من أفضل الفرق في العالم.. يجب ألا نكتفي بموسم متواضع أو التأهل لدوري أبطال أوروبا".

وواصل: "هذه هي رؤيتي لميلان، لكن يجب علينا أيضًا التحلي بالتواضع، والعمل بجد لإعادة الفريق إلى أعلى مستوى. أنا شخص تنافسي للغاية وأريد أن أساهم في هذا الفريق".

وأكمل: "الهدف الأدنى هو التأهل لدوري أبطال أوروبا، ولكن يجب على ميلان أيضًا القتال للفوز بالألقاب، هذا هدفي، ويجب أن يكون كذلك لكل من يعمل في هذا الفريق".

واختتم ميلان الموسم الماضي بكأس السوبر الإيطالي، لكنه خسر نهائي كأس إيطاليا أمام بولونيا وفشل في التأهل لأي بطولة من بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأردف: "سيمنح هذا على الأقل المدرب الجديد ماكس أليجري وقتًا للعمل مع لاعبيه في التدريبات طوال الأسبوع وتركيز جهودهم على الدوري الإيطالي".

وزاد: "أستطيع أن أساهم بخبرتي، سأعمل بجد، وأبذل قصارى جهدي، وأحاول أن أفعل ما فعلته في أماكن أخرى".

توقعات كبيرة من الجماهير بعد انضمام مودريتش إلى ميلان

وأضاف: "أعلم أن هناك توقعات كبيرة تحيط بي، لكنني مستعد لها، أتطلع بشوق لبدء هذا التحدي، أشاهد الكثير من مباريات الدوري الإيطالي، أيضًا لوجود العديد من اللاعبين الكرواتيين، ولطالما استمتعت بكرة القدم الإيطالية، إنها تنافسية للغاية، وتعود بنا إلى الحقبة التي كانت فيها أفضل بطولة في العالم".

وتابع: "الفرق منظمة بشكل رائع، وهذا ما يميزها عن الدوري الإسباني، يجب أن أتكيف بسرعة مع هذا الأسلوب من كرة القدم، أتطلع بشوق لمقابلة أليجري، فهو أحد أفضل المدربين في العالم، وهو بطل."

وعن مفاوضات انضمامه لميلان، قال: "سافر إيجلي تاري، المدير الرياضي لميلان، إلى كرواتيا لتقديم المشروع شخصيًا، وهي لفتة أثارت اهتمامي أكثر".

وواصل: "كان القرار سهلًا للغاية بمجرد اتصال تاري، وعندما جاء إلى كرواتيا، أظهر ذلك ثقة ميلان بقدرتي على تقديم أداء رفيع المستوى.. كانت تلك نقطة تحول في حياتي".

واستطرد: "كنت بحاجة إلى بعض الوقت للتحدث مع عائلتي، لكنني كنت أعلم في قرارة نفسي أن هذا هو الخيار الأمثل.. لقد رأيت ثقتهم بي."

على الرغم من أن مودريتش سيبلغ الأربعين من عمره في سبتمبر، إلا أن آخر لاعب في ذلك العمر يمثل ميلان كان إبراهيموفيتش، الذي فاز بلقب الدوري الإيطالي.

وأجاب: "أتمنى أن يحدث شيء مماثل، سأكون سعيدًا جدًا".

ومن أبرز أحداث الموسم المخيب للآمال لميلان العام الماضي الفوز خارج أرضه على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وعلق مودريتش: "من الواضح أن الموسم الماضي لم يكن جيدًا لميلان، لكن هذا أصبح من الماضي الآن، يجب أن نعمل بجد ونتطلع إلى المستقبل بثقة، إذا لعب ميلان بنفس الأداء الذي قدمه في البرنابيو الموسم الماضي، فعلينا أن نفهم لماذا لم يتمكنوا دائمًا من اللعب بهذه الطريقة، هذا يعني أن مستوى الجودة مرتفع، وعلينا الحفاظ عليه باستمرار".

وأكد: "أنا محظوظ بكوني أصبحت جزءًا من نادٍ عريقٍ مثل ميلان، ولا أعتبر أي شيءٍ مسلمًا به، لا أرى نفسي شخصًا مميزًا، أنا مجرد شخص عادي يحب لعب كرة القدم، ومحظوظٌ جدًا باللعب لنادٍ كبيرٍ مثل ميلان".

واختتم: "أتطلع بشوقٍ لبدء هذه المغامرة الجديدة، أنا مُتحمس للغاية وآمل أن تُلبي توقعاتي، إنه شعور رائع أن أتمكن من مساعدة الفريق، لكن لاعبًا واحدًا لا يستطيع فعل أي شيءٍ بمفرده، مهما كان اسمه.. يجب أن نُكوّن فريقًا يُقدّم فيه كل فردٍ أفضل ما لديه".

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