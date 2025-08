نجاح عالمي لـ "Trigger" رغم دعوات المقاطعة في كوريا الجنوبية

في مفارقة غريبة، وبينما يواجه مسلسل "Trigger" الكوري الجنوبي دعوات واسعة للمقاطعة في بلاده، يحقق نجاحًا عالميًا مدويًا، حاصدًا تقييمًا كاملًا بنسبة 100% على موقع "Rotten Tomatoes".

تدور أحداث المسلسل الذي أنتجته شبكة نتفليكس في عالم ديستوبي خيالي، حيث تتلاشى قوانين الأسلحة الصارمة في كوريا الجنوبية، وشارك في بطولته نخبة من الممثلين الكوريين، على رأسهم كيم نام جيل، وكيم يونغ كوانغ، وبارك هون.

أتت دعوات المقاطعة قبل عرض المسلسل، حيث اعتبره كثيرون محاكاة غير مباشرة لحادثة إطلاق نار وقعت مؤخرًا في مدينة إنتشون، وعلى الرغم من نفي المخرج كوون أوه سونغ أي صلة بين المسلسل والواقعة، لم تهدأ التكهنات، وظل "Trigger" محور جدل ساخن حتى بعد عرضه.

"Trigger" يقتحم القوائم العالمية

منذ عرضه في 25 يوليو الماضي، احتل "Trigger" المركز الثاني في قائمة الأعمال غير الإنجليزية الأكثر مشاهدة على نتفليكس عالميًا، ورغم تراجعه إلى المركز الرابع في أسبوعه الثاني، فإنه حافظ على مكانته القوية بأكثر من 2.9 مليون مشاهدة خلال الأسبوع الجاري، ليحتل بذلك مكانًا ضمن قائمة أفضل 10 مسلسلات في 20 دولة حول العالم، وتضم القائمة دولًا مثل رومانيا، وهونغ كونغ، وإندونيسيا، والكويت، وتايلاند، والمفاجأة كانت إدراجه ضمن القائمة في كوريا الجنوبية نفسها.

وتستمر هيمنة مسلسل "Squid Game 3" الذي يحتل الصدارة للأسبوع الخامس على التوالي، بـ 28.5 مليون ساعة مشاهدة، بينما احتل مسلسل الرسوم المتحركة "My Melody & Kuromi: الموسم الأول" المركز الثاني، وجاء أنمي "DAN DA DAN: الموسم الثاني" في المركز الثالث.

قصة جريئة وجدل متصاعد

يتخيل "Trigger" كوريا الجنوبية حيث يسهل الحصول على الأسلحة، وتندلع الفوضى بعد أن يقرر رجل على وشك الموت بسبب مرض عضال، أن يغرق البلاد بالأسلحة غير القانونية انتقامًا. ويُعد هذا الموضوع تحذيرًا بحد ذاته، ويعكس نوعًا من الاضطرابات التي نادرًا ما تُعرض على الشاشات الكورية.

ورغم دعوات المقاطعة، تحول المسلسل تدريجيًا إلى عمل مفضل لدى النقاد، وأصبح أحد الأعمال الدرامية الكورية النادرة التي حصلت على تقييم 100% على موقع "Rotten Tomatoes"، مما يؤكد قوة الدراما الكورية وتنوعها.

وتتجه نتفليكس نحو إنتاج محتوى كوري يتجاوز الكوميديا الرومانسية التقليدية، ليشمل قصصًا نفسية، وأعمال إثارة وأكشن. وشهدت المنصة إصدارات سابقة مثل "Mercy for None"، ومن المقرر عرض مسلسل "Beyond the Bar" قريبًا.

المقاطعة تلقي بظلالها على العرض الاحتفالي

في كوريا، أثارت حبكة المسلسل دعوات مقاطعة واسعة، فيرى البعض أن المسلسل يبالغ في تصوير العنف المسلح، بينما يرى آخرون أنه يعكس واقعًا عالميًا يجب تسليط الضوء عليه.

وتزامن الجدل مع تقرير لصحيفة "تشوسون بيز" حول اعتقال رجل بتهمة إطلاق النار على ابنه، مما أثار حساسية بالغة في بلد يصعب فيه الحصول على رخصة سلاح.

وعبّر المخرج كوون أوه سونغ عن حزنه العميق إزاء الحادث، مؤكدًا أن العلاقة بين الحادثة والمسلسل "مسألة مختلفة"، لكن هذا التوضيح لم يمنع إلغاء البث المباشر لفعالية المعجبين بشكل مفاجئ، ودون إبداء أي سبب، في خطوة فُسرت على أنها تأثر بالضغوط والجدل المتصاعد.

