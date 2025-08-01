السبت 02 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

بإطلالة شبابية، عمرو دياب يتألق في مهرجان العلمين الجديدة (صور)

عمرو دياب، فيتو
عمرو دياب، فيتو

 أحيا الهضبة عمرو دياب واحدة من أقوى حفلاته الغنائية بمهرجان العلمين الجديدة، وسط حضور جماهيري كبير.

 

حفل عمرو دياب في مهرجان العلمين الجديدة

وظهر “الهضبة” خلال الحفل بإطلالة شبابية خطفت الأنظار وقدم عددًا كبيرًا من أغانيه الحديثة والقديمة. 

وبدأت أولى فقرات حفل عمرو دياب بالعلمين الجديدة بالدي جي ومنسقة الموسيقى كلوي كتيلي التي تعد واحدة من أبرز منسقي الموسيقى في الشرق الأوسط.

 

وتألقت “كلوي” خلال مشاركتها الأولى بمهرجان العلمين الجديدة باللعب بالموسيقى لعدد كبير من الأغاني ومنها حلوة يا بلدي وسيدي منصور يا بابا وغيرها وسط تفاعل كبير من الجمهور.

كلوي كتيلي تعد واحدة من أبرز نجوم منسقي الموسيقى في الشرق الأوسط ومعروفة باللعب بمزيكا الهويس والألديب هويس وعدد من الألحان.

 

وكان النجم عمرو دياب طرح كليب "خطفوني" بمشاركة ابنته جنا من ألبومه الجديد "ابتدينا"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تم تصوير الكليب في الساحل الشمالي تحت إشراف المخرج الكبير طارق العريان، في أجواء صيفية وبدأت جنا الغناء ليظهر بعدها عمرو دياب في الكليب بعدة إطلالات مبهجة.

 

أغنية خطفوني 

خطفوني كلمات تامر حسين ولحن عمرو مصطفى وتوزيع أسامة الهندي وميكس وماستر أمير محروس وتصوير فوتوغرافي كريم نور. 

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حفل عمرو دياب في مهرجان العلمين الجديدة الهضبة عمرو دياب عمرو دياب

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