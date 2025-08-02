من قلبي بغني، محمد حماقي يلهب حماس جمهور جرش في الليلة قبل الأخيرة للمهرجان (فيديو)

بعد غياب 10 سنوات، أحيا الفنان محمد حماقي حفلًا غنائيًّا ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 39، وذلك على المسرح الجنوبي الأثري الجمعة 1 أغسطس في الليلة قبل الأخيرة من ختامه.

استقبل الجمهور الأردني الفنان محمد حماقي بالهتاف والتصفيق، وسط تفاعل كبير، فيما عبَّر حماقي عن سعادته في الغناء ضمن مهرجان جرش ولقاء جمهوره.

وقال الفنان لجمهوره لدى صعوده على المسرح، "وحشتوني، بقى لنا كتير أوي ما اتقابلناش على مسرح جرش".

وأضاف: الحقيقة أنا مبسوط جدًّا جدًّا إني موجود معاكو النهارده، وبغني من قلبي، عايزين نقضي سهرة جامدة ونكسر الدنيا وننبسط ونفرح جامد".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع حماقي، الأمر الذي انعكس على الأجواء طوال الحفل.

وكان آخر حفل لمحمد حماقي بمهرجان جرش في عام 2014.

ويأتي الحفل بعد النجاح الذي حققه الفنان في حفله الأخير ضمن مهرجان موازين الدولي بالمغرب، والذي أحياه مؤخرًا على مسرح النهضة بالعاصمة الرباط.

وعاود محمد حماقي نشاطه الفني كما تعود جمهوره، بعد وعكة صحية مرّ بها خلال هذا العام وتحديدًا في شهر مارس الماضي، دخل على إثرها المستشفى وأجرى عملية جراحية صغيرة بحسب الفنان وتكللت بالنجاح.

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