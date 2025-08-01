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تحت شعار "يوم فى حب المنصورة"، انطلاق مهرجان (سنايبر بايكرز)

فعاليات يوم رياضي
فعاليات يوم رياضي بالمنصورة الجديدة, فيتو

انطلقت فعاليات مهرجان الدراجات النارية (سنايبر بايكرز)، اليوم الجمعة، تنفيذ وتنظيم جولة بالدراجات "النارية والسيارات الرياضية، بداية من محطة بنزين (وطنية) على الطريق الساحلي الدولي فى اتجاه مدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية، حتى شاطئ (زاهيه) داخل مدينة المنصورة الجديدة، تحت شعار "يوم فى حب المنصورة"، بمشاركة عدد 50 دراجة نارية، وعدد من السيارات الرياضية، وذلك لتنشيط السياحة بمدينة المنصورة الجديدة.

إنطلاق فعاليات مهرجان الدراجات النارية (سنايبر بايكرز) تحت شعار "يوم فى حب المنصورة" بمدينة المنصورة الجديدة

جاء تنظيم فعاليات مهرجان الدراجات النارية والسيارات الرياضية، تحت شعار "يوم فى حب المنصورة"، بإشراف وتنظيم مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية"الإدارة العامة للرياضة"، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للدراجات النارية، وبحضور الكابتن أسعد هيبة مدير إدارة البرامج والمتابعة، والكابتن رجب على المرسي، من أعضاء لجنة التنظيم، ومشاركة جروب (سنايبر بيكرز) للدراجات النارية، وتأمين فعاليات الحدث من رجال الشرطة بالدقهلية.

برنامج الفعاليات لليوم

بدأت فاعليات الجولة بالدراجات النارية والسيارات الرياضية من محطة بنزين وطنية  والتحرك على الطريق الساحلي الدولي اتجاه مدينة المنصورة الجديدة، حتى الوصول إلى مدينة المنصورة الجديدة وجوله بداخلها، ثم التوجه إلى شاطئ "زاهيه" داخل مدينة المنصورة الجديدة، وإقامة فعاليات الحدث وتكريم الفرق المشاركة في الحدث على شاطئ زاهيه، والمغادرة وانتهاء فعاليات الحدث.

يأتي تنفيذ وتنظيم فاعلية مهرجان بالدراجات النارية والسيارات الرياضية برعاية وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، والكابتن محمد القناوي مدير إدارة تنفيذ المشروعات، والكابتن أسعد هيبة مدير إدارة البرامج.

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الدكتور محمد رمضان الشباب والرياضة بالدقهلية الشباب والرياضة اللواء طارق مرزوق مهرجان الدراجات مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية

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