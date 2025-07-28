انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق كابينة كهرباء عزبة النخل بالقليوبية

أمرت نيابة القليوبية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شهدته منطقة عزبة النخل، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، منذ قليل، حريقًا اندلع في كابينة كهرباء بأحد الشوارع الجانبية دون إصابات، وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية.

انتداب المعمل الجنائي بمعاينة حريق في كابينة كهرباء بعزبة النخل بالقليوبية

تلقى اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في كابينة كهرباء بعزبة النخل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وبدأت في محاولة السيطرة على النيران والحد من انتشارها للمناطق السكنية المجاورة.



ولا تزال عمليات الإطفاء جارية، وسط انتشار أمني لتأمين المنطقة ومنع اقتراب المواطنين حرصًا على سلامتهم.

وتُجرى المتابعة لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء ومعرفة أسباب الحريق وملابساته.

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