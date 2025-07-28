الإثنين 28 يوليو 2025
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حوادث

إصابة 8 أشخاص باختناق في حريق التهم منزلين بسوهاج

حريق، فيتو
حريق، فيتو

شب حريق هائل في منزلين بقرية برخيل بمركز البلينا ونتج عنه إصابة 8 أشخاص باختناق أثناء مشاركتهم فى إطفاء الحريق وتم نقلهم إلى مستشفى برديس المركزى.

حريق يلتهم منزل وإصابة 8 أشخاص باختناق بسوهاج 

كان اللواء دكتور حسن عبد العزيز مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد بنشوب حريق بمنزلين بقرية برخيل  التابعة  مجلس قروي بني حميل بمركز البلينا بمنزل محمد ال غريب 
 ونتج عنه إصابة كل من؛ عبد الرحمن سعد عبد الوهاب ٢٢ عاما وإصابة صابر عبد الرحمن صابر السن ٢٧ عاما وإصابة أمين فهد محمد رشوان السن ٢١ عاما وإصابة محمود رأفت السيد أحمد ٢٢ عاما وإصابة عمر محمد أحمد عبدالرحمن السن ٢٥ عاما وجميعهم اختناق تم وصولهم عن طريق الإسعاف إلى مستشفى برديس تحت الملاحظة بالاستقبال الخسائر احتراق بعض من محتويات المنزل.
 

كما شب حريق فى منزل إصابة محمد حمدي شاهين رشوان السن ٢٤ عاما وإصابة شيرين حسن عبدالله أمين 21 عاما وإصابة ولاء الدكتور عبد الموجود حسين 21 عاما وإصابة وجدان الدكتور عبد الموجود حسين ١٨ عاما جميعهم اختناق وتحت الملاحظه بالاستقبال وتم اخماد الحريق بواسطة وحدة إطفاء بني حميل ووحدة إطفاء عرابه ابيدوس وتم إخطار التضامن الاجتماعي البلينا.

 

يذكر أن شهدت قرية برخيل بمركز البلينا، سوهاج، سلسلة حرائق غامضة خلال يوليو 2025، مما أثار ذعر الأهالي وقلقهم الشديد اندلعت الحرائق في منازل وأحواش زراعية، غالبًا بسبب ماس كهربائي من توصيلات عشوائية، لكن بعض الوقائع ليس لها تفسير واضح حتى الآن وتسببت الحريق في خسائر مادية كبيرة كالتهام محاصيل ونفوق ماشية وإجبار أسر على مغادرة منازلهم.  
 

وتدخل اليوم الأزهر بناء على تكليف من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بزيارة القرية للتهدئة بعدما انتشرت شائعات وحكايات بين الناس فى بعض العفاريت والأعمال السحرية داخل القرية.

 

 

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غرفة عمليات المحافظة مركز البلينا مدينة البلينا

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