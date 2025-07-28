الثلاثاء 29 يوليو 2025
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حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في المريوطية

اندلاع حريق، فيتو
اندلاع حريق، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق اندلع داخل شقة سكنية فى منطقة المريوطية، للوقوف على أسباب الحادث وحصر التلفيات. 

 

ورجحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي تسبب في حدوث شرارة نارية، وامتداد لباقي غرف الشقة. 

 

اندلاع حريق في شقة المريوطية 

 

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى المريوطية وعلى الفور انتقلت سيارات الاطفاء الي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

 


وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت باستدعاء شهود العيان وقاطنى الشقة لسماع أقوالهم وكشف ملابسات الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث. 

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المعمل الجنائي نيابة الجيزة منطقة المريوطية الجيزة غرفة عمليات النجدة

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