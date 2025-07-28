أخبار الحوادث اليوم.. مصرع طبيبين في حادث تصادم على الطريق الدائرى بالبساتين.. السجن 5 سنوات لـ نجل عبد المنعم أبو الفتوح في اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية..

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجرتي ترامادول بالقليوبية



قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لعاملتين، وتغريم كل منهما مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في الترامادول المخدر وحيازة سلاح أبيض "مطواه" دون ترخيص، بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

مصرع طبيبين في حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائرى بالبساتين

لقي طبيبان مصرعهما في حادث تصادم سيارة نقل "تريلا" بسيارة ملاكي على الطريق الدائري بمنطقة البساتين، وتم نقل جثتيهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



تسمم طفل في الوادي الجديد ونقله للمستشفى بعد تناوله سم فئران بالخطأ



أصيب طفل بحالة تسمم، إثر تناوله اليوم الإثنين، سم فئران، بإحدى قرى مركز الفرافرة في الوادي الجديد.

تأييد سجن صاحب شركة برمجة 15 سنة بتهمة هتك عرض طفلين وتهديد آخرين بالخطف

أيدت محكمة جنايات الجيزة، الحكم على صاحب شركة "برمجة تسويق إلكتروني" بالسجن المشدد 15 عاما في واقعة اتهامه بهتك عرض طفلين وتهديد آخرين بالخطف، حال رفضهم الانصياع لأوامره بإرسال صور مخلو لاحتياجهم المال في منطقة العمرانية بالجيزة.

2 أغسطس الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن المصريين بالخارج



تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المستاجرين المصريين بالخارج وغيرهم المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

تحقيقات موسعة في مصرع مواطن دهسًا بسيارة تقودها طفلة بالجيزة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع شخص صدمته سيارة تقودها طفلة بمنطقة إمبابة.

السجن 5 سنوات لـ نجل عبد المنعم أبو الفتوح في اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية



قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر بالسجن 5 سنوات، لـ أحمد أبو الفتوح نجل عبد المنعم أبو الفتوح في اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والإدراج على قوائم الإرهابيين، والمراقبة الشرطية خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة العقوبة.

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