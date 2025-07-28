تشييع جثمان الحارس الشخصي لمدير أمن الوادي الجديد إلى مثواه الأخير (فيديو)

شيع المئات من أهالي أسيوط، قبل قليل في جنازة مهيبة، جثمان أمين الشرطة والذي يعمل حارسا شخصيا لمدير أمن الوادي الجديد، والذى لحق به متأثرا بإصابته في حادث انقلاب سيارتهما، إلى مثواه الأخير بمقابر قرية النزالي التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط.

مصرع الحارس الشخصي لمدير أمن الوادي الجديد

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي القرية بأسيوط خلال تشييع جنازة أمين الشرطة "عبد الرحمن فرغلي على " 38 سنة، رقيب شرطة ويقيم بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، والذي لحق بمدير أمن الوادي الجديد اللواء عصام الدين عبد الله، بعد ساعات معدودة متأثرا بالحادث الأليم الذي وقع أمس، وراح ضحيته مدير الأمن وأصيب السائق.

وشارك في تشييع الجثمان المئات من أهالي محافظة أسيوط وقرية نزالي،

وظهرت أسرة أمين الشرطة المتوفى مع مدير أمن الوادي الجديد، وهي في حالة حزن شديد وخاصة أثناء أداء صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر مباشرة بالمسجد الكبير بقرية النزالي بالقوصية، وسط الانهيار والبكاء والصراخ والعويل.

وتم دفن الجثمان بمقابر العائلة في قرية النزالي التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، بحضور أهالي القرية والقرى المجاورة.

يذكر أن اللواء عصام الدين عبد الله، قد لقى مصرعه في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي قبل محور سمالوط في محافظة المنيا، وذلك خلال توجهه من أجل تسلم مهام منصبه الجديد كمدير أمن الوادي الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.