السجن 5 سنوات لـ نجل عبد المنعم أبو الفتوح في اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر بالسجن 5 سنوات، لـ أحمد أبو الفتوح نجل عبد المنعم أبو الفتوح في اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والإدراج على قوائم الإرهابيين، والمراقبة الشرطية خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة العقوبة.

السجن 5 سنوات لنجل عبد المنعم أبو الفتوح لانضمامه لجماعة إرهابية

وكان نجل عبد المنعم أبو الفتوح قد صدر عليه الحكم غيابيًا بالسجن 15 عاما والإدراج على قوائم الإرهابيين والمراقبة الشرطية، وبعد إلقاء القبض عليه وإعادة الإجراءات وخضوعه للمحاكمة، قضت اليوم بتخفيف الحكم إلى السجن 5 سنوات و5 سنوات مراقبة شرطية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.