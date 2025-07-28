الإثنين 28 يوليو 2025
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حوادث

السجن 5 سنوات لـ نجل عبد المنعم أبو الفتوح في اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

 قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر بالسجن 5 سنوات، لـ أحمد أبو الفتوح نجل عبد المنعم أبو الفتوح في اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والإدراج على قوائم الإرهابيين، والمراقبة الشرطية خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة العقوبة.

السجن 5 سنوات لنجل عبد المنعم أبو الفتوح لانضمامه لجماعة إرهابية

وكان نجل عبد المنعم أبو الفتوح قد صدر عليه الحكم غيابيًا بالسجن 15 عاما والإدراج على قوائم الإرهابيين والمراقبة الشرطية، وبعد إلقاء القبض عليه وإعادة الإجراءات وخضوعه للمحاكمة، قضت اليوم بتخفيف الحكم إلى السجن 5 سنوات و5 سنوات مراقبة شرطية.

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