الإثنين 28 يوليو 2025
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حوادث

تسمم طفل في الوادي الجديد ونقله للمستشفى بعد تناوله سم فئران بالخطأ

تسمم طفل في الوادي
تسمم طفل في الوادي الجديد

أصيب طفل بحالة تسمم، إثر تناوله اليوم الإثنين، سم فئران، بإحدى قرى مركز الفرافرة في الوادي الجديد
    

 تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول طفل مصاب بحالة إعياء لمستشفى الفرافرة المركزي. 


تبين إصابة أحمد محمد محمود، 4 أعوام، ومقيم قرية " النهضة " بمركز الفرافرة بعد تناول سم فئران عن طريق الخطأ، جرى نقله لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الرعاية الطبية. 


وتولت الأطقم الطبية بمستشفى الفرافرة المركزي تقديم الرعاية الطبية من غسيل معدة وإسعافات أولية للطفل المصاب، وجاري تحويله لمركز السموم بمحافظة أسيوط، بعد تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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