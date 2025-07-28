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حوادث

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجرتي ترامادول بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لعاملتين، وتغريم كل منهما مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في الترامادول المخدر وحيازة سلاح أبيض "مطواه" دون ترخيص، بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

 

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صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.


الإحالة إلى المحاكمة الجنائية 
 

 أحالت النيابة العامة المتهمتين:- "مني م س ع" السن: ٢٦ - عاملة - مقيمة بشتيل - إمبابة - الجيزة، و"خلود م ع ف" السن: ۲۰ - عاملة - مقيم سوق العصر - أبو الغيط - القناطر الخيرية القليوبية، في الجناية رقم ٣٥٥٣ لسنة ۲۰۲٥ قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٤٠٣ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢/٧ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، حازتا جوهرًا مخدرًا (ترامادول)، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.


وأضاف أمر الإحالة أنهما حازتا بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة"

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