الاستماع لأقوال صاحب محل حلواني شهير اشتعلت فيه النيران بإمبابة

تستمع نيابة الجيزة لأقوال مالك محل حلواني شهير اندلع فيه النيران بشارع الوحدة بمنطقة إمبابة، للوقوف علي أسباب الحادث.

نشوب حريق في محل حلواني بإمبابة

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل محل حلواني شهير بشارع الوحدة بدائرة قسم شرطة إمبابة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق.

المعمل الجنائي يعاين حريق مخبز

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف علي أسباب الحادث وحصر التلفيات، وتحديد بداية الحريق ونهايته.

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