المشدد 6 سنوات لعاملين وسائق توك توك لاتهامهم بالاتجار بالمخدرات القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة،ذ الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 6 سنوات لعاملين وسائق توك توك وتغريمهم مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

اتهام 3 أشخاص بالاتجار بالمخدرات في القليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.



أحالت النيابة العامة المتهم:- "إيهاب أ أ ا غ" 31 سنة - عامل - العنوان شارع نصر حبيب منشية الحرية دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، و"عادل م م ا" 26 سنة - عامل نظافة - العنوان شارع نجم قشقوش - بجوار مطعم بيبو - قسم الساحل القاهرة، و"مصطفي ع م م" 31 سنة - سائق توكتوك - العنوان / شارع كرامة رضوان - السقيلي - الخصوص، في الجناية رقم 1619 لسنة 2025 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 254 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم 16 / 1 / 2025 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أن المتهمين حازوا جوهرين مخدرين " هيروين - اندازول كاربوكساميد" وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضاف أمر الإحالة أنهم حازوا بغير ترخيص سلاحًا أبيض (مطواه قرن غزال).

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الأول:- أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش) على النحو المبين بالتحقيقات قانونًا.

وأشار أمر الإحالة أنه أحرز ذخيرة (مطلقة واحدة ) مما تستخدم على السلاح الناري انف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه قانونًا.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمان الثاني والثالث:- حازا بواسطة المتهم الأول بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششحن (فرد خرطوش) على النحو المبين بالتحقيقات.

وأختتم أمر الإحالة أنهم حازا بواسطة المتهم الأول ذخيرة (طلقة واحدة)، مما تستخدم على السلاح الناري انف البيان دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازته أو إحرازه قانونًا.

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