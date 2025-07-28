تأييد سجن صاحب شركة برمجة 15 سنة بتهمة هتك عرض طفلين وتهديد آخرين بالخطف

أيدت محكمة جنايات الجيزة، الحكم على صاحب شركة "برمجة تسويق إلكتروني" بالسجن المشدد 15 عاما في واقعة اتهامه بهتك عرض طفلين وتهديد آخرين بالخطف، حال رفضهم الانصياع لأوامره بإرسال صور مخلو لاحتياجهم المال في منطقة العمرانية بالجيزة.

وكشفت النيابة العامة، أن المتهم "ح.إ"، هتك عرض المجني عليهما الطفلين "م. م" و"م. م"، حال عملهما بشركته، بأن خدعهما متحايلا على حداثة أعمارهما واحتياجهما للأموال، فلامس مواطن عفة الثاني، وكان ذلك تحت أعين عدسة هاتفه المحمول، مع علمه بأنهما دون سن الثمانية عشر عاما.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن صاحب شركة البرمجة، هدد طفلين آخرين "ي.م"، و"ع.ب"، كتابة بإفشاء أمورهما وخطفهما إذا لم ينصاعا لأوامره، باستمرارية إرسال مقاطع مرئية عارية تظهر فيها مواطن عفتهما، مستغلا حداثة سن المجني عليهما واحتياجهما للأموال، وارتكابهما الفجور حال كونهما لم يتما ستة عشر عاما.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهم عرض حياة الأطفال "م. م"، و"م. م"، و"ي. م"ع. ب"، و"ا. أ"، وآخرين للخطر بأن عرض أمنهم وأخلاقهم وصحتهم، وتعمد إزعاجهم ومضايقتهم عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصال.

واستجوبت النيابة العامة الطفلين "م.م"، و"م.م"، وأكدا أنهما على إثر علاقة عملهما في الشركة خاصة المتهم، استدرجهما مستغلا حداثة عمرهما وحاجتهما للمال، فهتك عرضهما بأن التقط لهما صورا وفيديوهات بهاتفه المحمول حال قيامه بأفعال مخلة بالشرف، نظير إعطائهما مبالغ مالية في حال تلبية مطلبه، بينما "ا.أ" أفاد بأنه تواصل مع المتهم عن طريق "سناب شات"، وأغراه الأخير بالأموال نظير تصوير مقاطع مرئية لمواطن عفته مستغلا حداثة عمره وسوء وضعه المادي.

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