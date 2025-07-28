تحقيقات موسعة في مصرع مواطن دهسًا بسيارة تقودها طفلة بالجيزة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع شخص صدمته سيارة تقودها طفلة بمنطقة إمبابة.

وأفادت تحريات رجال المباحث أن الطفلة قادت السيارة، واختلت عجلة القيادة من يدها، مما أدى لاصطدامها بالضحية، وتم ضبطها والتحفظ على السيارة.

مصرع شخص صدمته سيارة بالجيزة

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد بمصرع شخص، نتيجة اصطدام سيارة به في منطقة إمبابة، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين أن السيارة تقودها طفلة، وهي ملك والدها، ونتيجة لعدم اتقانها القيادة، اختلت عجلة القيادة من يدها، لتصطدم بالضحية، مما أدى لمصرعه.

وتم ضبط الطفلة، والتحفظ على السيارة، واستجواب والدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستجواب والد الطفل ومالك السيارة لسماع أقواله، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.