الإثنين 28 يوليو 2025
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حوادث

تحقيقات موسعة في مصرع مواطن دهسًا بسيارة تقودها طفلة بالجيزة

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع شخص صدمته سيارة تقودها طفلة بمنطقة إمبابة

وأفادت تحريات رجال المباحث أن الطفلة قادت السيارة، واختلت عجلة القيادة من يدها، مما أدى لاصطدامها بالضحية، وتم ضبطها والتحفظ على السيارة.

مصرع شخص صدمته سيارة بالجيزة

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد بمصرع شخص، نتيجة اصطدام سيارة به في منطقة إمبابة، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين أن السيارة تقودها طفلة، وهي ملك والدها، ونتيجة لعدم اتقانها القيادة، اختلت عجلة القيادة من يدها، لتصطدم بالضحية، مما أدى لمصرعه.

وتم ضبط الطفلة، والتحفظ على السيارة، واستجواب والدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستجواب والد الطفل ومالك السيارة لسماع أقواله، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة. 

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