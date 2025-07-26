السبت 26 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس سائق بتهمة سرقة 6 ملايين جنيه من مالك شركة يعمل بها بالعمرانية

حبس المتهم
حبس المتهم

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس سائق بتهمة سرقة 6 ملايين جنيه من مالك شركة يعمل بها بمنطقة العمرانية، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

 

تفاصيل سرقة 6 ملايين جنيه من شركة في العمرانية

 

وكان العميد عمرو حجازى، رئيس قطاع الغرب، تلقى إخطارًا من المقدم أيمن السكوري، رئيس مباحث العمرانية، يفيد فيه بحضور مالك شركة استيراد وتصدير إلى ديوان القسم وحرر محضرا بتضرره من سائق يبلغ من العمر 30 سنة، ويعمل بصحبته لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 6 ملايين جنيه.


وتبين استلام المتهم من الشاكي المبلغ لتسليمه إلى صديق الشاكي، إلا أنه استولى على المبلغ عن طريق إيهام الشاكي أن أحد الأشخاص سرقه منه.

 

وعلى الفور، تم إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أمام مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالي المسروق، وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيق بالواقعة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قاضي معارضات الجيزة العمرانية رئيس مباحث العمرانية مباحث العمرانية

الأكثر قراءة

5325 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت

خلال ساعات، اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 وإعلان أسماء الأوائل

يحدث لأول مرة، انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم السبت 26 يوليو 2025

أسبوع الحسم، آخر مستجدات قانون الإيجار القديم

على خطى زميله الصعيدي، فيديو متداول للنائب ثروت سويلم عن مستقبل وطن: احنا حزب الدولة

حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025، قرارات مرتقبة تشمل ترقيات واسعة وتدويرا للقيادات

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وميلان الودية

أخبار مصر: فيديو مثير لثروت سويلم عن مستقبل وطن، موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، حماس تفعّل "التخلص الفوري" بعد تهديد ترامب

خدمات

المزيد

5325 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 26-7-2025

سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة بالصاغة

اللتر يتراجع 4 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"الداخلية" تكشف حقيقة احتجاز ضابط في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 26 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 26 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية