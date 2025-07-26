تجديد حبس سائق بتهمة سرقة 6 ملايين جنيه من مالك شركة يعمل بها بالعمرانية

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس سائق بتهمة سرقة 6 ملايين جنيه من مالك شركة يعمل بها بمنطقة العمرانية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تفاصيل سرقة 6 ملايين جنيه من شركة في العمرانية

وكان العميد عمرو حجازى، رئيس قطاع الغرب، تلقى إخطارًا من المقدم أيمن السكوري، رئيس مباحث العمرانية، يفيد فيه بحضور مالك شركة استيراد وتصدير إلى ديوان القسم وحرر محضرا بتضرره من سائق يبلغ من العمر 30 سنة، ويعمل بصحبته لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 6 ملايين جنيه.



وتبين استلام المتهم من الشاكي المبلغ لتسليمه إلى صديق الشاكي، إلا أنه استولى على المبلغ عن طريق إيهام الشاكي أن أحد الأشخاص سرقه منه.

وعلى الفور، تم إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أمام مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالي المسروق، وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيق بالواقعة.

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