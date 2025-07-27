الأحد 27 يوليو 2025
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رياضة

حقيقة احتراق غرفة كريستيانو رونالدو في معسكر النصر السعودي بالنمسا

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

نفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق في غرفة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، داخل مقر إقامة الفريق في معسكره الإعدادي المقام في النمسا.

حقيقة احتراق غرفة كريستيانو رونالدو لمعسكر النمسا

وكان عدد من رواد الإنترنت قد تداولوا صورًا ومقاطع فيديو تُظهر وجود سيارات إسعاف وإطفاء قرب الفندق الذي يقيم فيه الفريق، مع مزاعم بحدوث حريق في غرفة رونالدو.

لكن صحيفة "الرياضية" السعودية نقلت عن مصادرها أن إنذار الحريق انطلق لدقيقتين فقط، في طابق بعيد تمامًا عن غرف لاعبي النصر، ما يؤكد عدم صحة الأنباء المتداولة.

ويخوض النصر معسكرًا خارجيًا في النمسا استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، كما يواصل تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي التي ستُقام في هونغ كونغ.

وكان كريستيانو رونالدو قد التحق بمعسكر الفريق يوم السبت، بعد حصوله على إجازة إضافية قبل بداية الموسم.

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