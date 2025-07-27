الأحد 27 يوليو 2025
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حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية بشارع شامبليون بوسط البلد

حريق يلتهم شقة سكنية
حريق يلتهم شقة سكنية بشارع شامبليون بوسط البلد

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بشارع شامبليون في منطقة وسط البلد، دون وقوع أى إصابات.

حريق شقة سكنية بشارع شامبليون بوسط البلد

 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بشارع شامبليون في منطقة وسط البلد، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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