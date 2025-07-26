تحويل مروري بطريق الواحات بعد مصرع عامل وإصابة آخر في انقلاب سيارة

تمكنت الخدمات المرورية من تسيير الحركة المرورية بطريق الواحات من خلال إجراء تحويل مروري، بعدما شهد الطريق زحام بسبب حادث انقلاب سيارة على الطريق أسفر بمصرع عامل وإصابة آخر تم نقلهم إلى المستشفى.

ويواصل رجال المباحث حاليًّا بإجراء التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالفحص وتبين انقلاب سيارة ملاكي، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة آخر، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى أقرب مستشفى من موقع الحادث.



وتحرر محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث، وطلبت الاستماع لأقوال المصابين بعد تحسن حالتهم الصحية.

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